फिल्म के 100 करोड़ कमाने से ज्यादा खुशी देता, किसी को ऑक्सीजन पहुंचाना: सोनू सूद

कोरोना वायरस ने भारत में त्रासदी का आलम पैदा कर दिया है. इस बेहद कठ‍िन हालात में बॉलीवुड सेल‍िब्रिटीज भी अपनी ओर से सहायता का हाथ बढ़ा रहे हैं. एक्टर सोनू सूद भी कोरोना महामारी में एक बार फिर लोगों की हर संभव सहायता करने में जुटे हुए हैं.

ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड की कमी को पूरा करने के लिए सोनू अपनी ओर से पूरी कोश‍िश कर रहे हैं. इसमें वे काफी हद तक सफल भी हुए. लोगों की मदद करने में जिस खुशी का आभास होता है, उसे बताते हुए सोनू सूद ने एक ट्वीट किया है.

सोनू सूद ने अपने ट्वीट में लिखा- 'आधी रात के समय, बेड्स का इंतजाम करने के लिए अगर आप ढेर सारी कॉल्स कर सकते हैं और कुछ लोगों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर सकते हैं, तो सच कहता हूं...ये लाखों गुना अध‍िक संतुष्ट‍ि देता है जितनी एक 100 करोड़ की फिल्म नहीं दे पाती. जब लोग अस्पतालों के बाहर बेड के इंतजार में खड़े रहते हैं तो नींद नहीं आती है'.

In the middle of night,after making numerous calls if u r able to get beds for needy, oxygen for some people n save few lives, I swear..it's million times more satisfying than being a part of any 100cr film. We can't sleep when people are infront of hospitals waiting for a bed.