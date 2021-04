बिग बॉस हारकर भी खतरों के खिलाड़ी के सबसे महंगे कंटेस्टेंट बने राहुल वैद्य!

सिंगर राहुल वैद्य अपनी गाय‍िकी से लोगों का दिल बहुत पहले जीत चुके थे. इसके बाद उन्होंने बिग बॉस 14 में अपनी गेम स्ट्रैटजी से दर्शकों को काफी इंप्रेस किया और अब वे खतरों के ख‍िलाड़ी में अपना दमखम दिखाने को तैयार हैं. खबर है कि राहुल वैद्य खतरों के ख‍िलाड़ी 11 के फाइनल कंटेस्टेंट के रूप में चुने जा चुके हैं और इसके लिए उन्हें भारी रकम भी चुकाई जाएगी. राहुल इस रियलिटी शो के सबसे महंगे सेल‍िब्रिटी हैं जिन्हें प्रति एप‍िसोड के लाखों रुपये दिए जाएंगे.

द खबरी की रिपोर्ट शेयर करते हुए बताया है कि राहुल वैद्य खतरों के ख‍िलाड़ी 11 के सबसे महंगे ख‍िलाड़ी हैं. उन्हें हर एक एप‍िसोड के लिए 12 से 15 लाख रूपये दिए जाएंगे. बिग बॉस जैसे बड़े मंच पर अपनी काबिलियत दिखाने के बाद, राहुल का महंगे सेल‍िब्रिटी की लिस्ट में आना लाजिमी है.

KKK 11 के फाइनल कंटेस्टेंट्स में इन नामों पर चर्चा

शो के फाइनल कंटेस्टेंट्स की फिलहाल ऑफिश‍ियल घोषणा नहीं हुई है. वैसे इस बार राहुल वैद्य के अलावा खतरों के ख‍िलाड़ी में टीवी जगत के अन्य बड़े स्टार्स की भी चर्चा है. इनमें दिव्यांका त्रिपाठी, अभ‍िनव शुक्ला, सनाया ईरानी, अर्जुन बिजलानी, निक्की तंबोली, वरुण सूद, अनुष्का सेन, सना सैय्यद, महक चहल, विशाल आद‍ित्य सिंह, आस्था गिल का नाम सामने आया है. ये कंटेस्टेंट्स वाकई शो का हिस्सा हैं कि नहीं ये जल्द ही पता चलेगा.

