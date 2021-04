मुफ्त में होगा कोरोना टेस्ट, सोनू सूद ने लॉन्च किया कोविड हेल्प

बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद पिछले साल मार्च 2020 से लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं. वह फील्ड पर अनजान लोगों की मदद कर रहे हैं. सोनू सूद ने शुरुआत प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने से की थी. इसके बाद सोनू सूद ने देशभर के लोगों की कई तरह से मदद की. कई ऐप्स लॉन्च किए और लोगों को जॉब दिलवाई. अब देश में कोरोनावायरस की दूसरी लहर आ चुकी है.

वायरस से संक्रमित लोग दवाओं और डॉक्टर की सलाह लेने से लेकर वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तड़प रहे हैं. ऐसे में सोनू सूद ने एक बार फिर लोगों की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है. उन्होंने कोविड-19 हेल्प लॉन्च किया है, जिसमें लोग फ्री में कोविड-19 टेस्ट और डॉक्टर से ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं.

You, take REST.

Let me handle the TEST.



Launching FREE COVID HELP with @HealWell24 @Krsnaa_D@SoodFoundation pic.twitter.com/TXDEp5jRAc