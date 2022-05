फिल्म 'आचार्य' में जब Sonu Sood ने मारी एंट्री तो थिएटर में होने लगी नोटों की बारिश, Video

सोनू सूद अब जनता के लिए 'मसीहा' बन चुके हैं. उनकी एक झलक पाने के लिए एक्टर के चाहने वाले उनके घर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं. कभी अगर सड़क पर सोनू की गाड़ी जा रही हो, तो लोग हाथ में उनके पोस्टर्स लिए खड़े नजर आते हैं. असल जिंदगी में जब सोनू सूद के लिए लोगों का इतना प्यार है, तो रील लाइफ में सोनू को देख फैंस की खुशी सातवें आसमान पर होगी ही. हाल ही में फिल्म आचार्य में सोनू की एंट्री पर दर्शकों का ऐसा ही रिएक्शन देखने को मिला. लोग सीन में सोनू की एंट्री देख नोट बरसाने लगे थे.

फैंस ने ऐसे जताया प्यार

सोनू सूद ने शन‍िवार को एक वीडियो शेयर किया है जिसमें फैंस उनपर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं. वीड‍ियो में देखा जा सकता है क‍ि फ‍िल्म में जैसे ही सोनू की एंट्री होती है, फैंस सीटी बजाने लगते हैं, स्क्रीन की तरफ नोट फेंकने लगते हैं. एक और वीड‍ियो क्ल‍िप में फैंस एक्टर के बड़ी सी फोटो के आगे ढोल बजाते नजर आ रहे हैं. इस फोटो पर फैंस ने माला चढ़ाई और दूध से अभ‍िषेक किया. दूध चढ़ाने के बाद फैंस ने सोनू की तस्वीर पर उनके माथे पर तिलक भी लगाया. आरती उतारी और आतिशबाजी भी की.

Thank you so much to my lovely fans who I proudly call my family for doing this for me. I don't deserve this kind of love, but your kindness keeps me going to do better.

Humbled 🙏



Love you all ❣️ pic.twitter.com/Pp4B2Rk82J