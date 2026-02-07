scorecardresearch
 
स्मृति मंधाना ने RCB को दिलाई यादगार जीत, पलाश मुच्छल पर बने मीम, क्रिकेटर की मां ने किया रिएक्ट

RCB ने WPL 2026 का खिताब जीतकर क्रिकेट जगत में नया इतिहास रचा है. सोशल मीडिया पर फैन्स और विराट कोहली ने स्मृति मंधाना और उनकी टीम को जीत पर बधाई दी. सोशल मीडिया पर कई मीम भी बन रहे हैं, जिसमें पलाश मुच्छल का भी मजाक बनाया गया है.

रोस्ट हुए पलाश मुच्छल (Photo: Instagram @palash_muchhal)
RCB ने WPL 2026 का खिताब जीतकर नया रिकॉर्ड बना दिया है. स्मृति मंधाना की कप्तानी में टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को मैदान पर मात दी. RCB की जीत पर फैन्स इमोशनल हो रहे हैं. हर कोई स्मृति मंधाना और उनकी टीम की तारीफ कर रहा है. सोशल मीडिया पर स्मृति को लेकर कई मोटिवेशनल पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं. कई लोग पलाश मुच्छल पर भी मीम बना रहे हैं. इन पोस्ट पर RCB की कप्तान स्मृति मंधाना की मां ने रिएक्ट किया है. 

स्मृति की मां ने पलाश पर कसा तंज?
शुक्रवार को WPL 2026 का फाइनल मुकाबला खेला गया था. एक दिन बाद सोशल मीडिया पर स्मृति की परफॉर्मेंस पर एक मीम शेयर किया गया. मीम में स्मृति को DC गेंदबाजों को ऐसे पीटते हुए दिखाया गया, जैसे वो उन सबमें अपने एक्स पलाश का चेहरा देख रही हों. स्मृति की मां स्मिता मंधाना ने अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट से ये मीम रीपोस्ट कर दिया, जिससे ये पता चलता है कि वो इस मीम से पूरी तरह सहमत हैं.

स्मृति मंधाना की मां की पोस्ट

रीपोस्ट को सोशल मीडिया यूजर्स ने फटाफट नोटिस कर लिया. कई हैरान होकर इसकी तारीफ कर रहे थे कि वो कितना सैवेज हैं, तो कुछ सोच रहे थे कि शायद गलती से हो गया. एक ने लिखा, स्मृति की मां ने पलाश को मीम को रीपोस्ट से जवाब दिया. दूसरे ने कहा, सैवेज आंटी के दीवाने हो गए. एक ने बोला, क्या हो गया, स्मृति की मम्मी ने ये रीपोस्ट किया. पोस्ट पर ज्यादातर कमेंट्स इसी रीपोस्ट के बारे में थे. दिलचस्प बात ये कि बाद में उनकी मां ने वो रीपोस्ट हटा दिया. 

ओरोपों से घिरे पलाश 
पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना करीब पांच साल तक रिश्ते में रहे थे. सालों की डेटिंग के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया था. लेकिन शादी वाले दिन ही स्मृति के पिता को हार्ट अटैक आया और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा. जिस वजह से इनकी शादी टाल दी गई. लेकिन कुछ हफ्तों बाद स्मृति और पलाश ने शादी तोड़ने का ऐलान किया. 

कई रिपोर्ट्स में पलाश पर चीटिंग का करने का आरोप लगा. हालांकि, पलाश ने सभी आरोपों को झूठा बताया, लेकिन स्मृति ने कुछ नहीं बोला. शादी टूटने के बाद दोनों ही अपना करियर बनाने में जुट गए हैं. 

---- समाप्त ----
