अक्षय की भांजी सिमर को करण जौहर ने कहा खूबसूरत, एक्ट्रेस बोलीं- धर्मा की फिल्म क्यों नहीं दी?

सिमर भाटिया ने मजाक में करण जौहर पर तंज कसा कि उन्होंने अपने बैनर धर्मा प्रोडक्शंस के तहत उन्हें लॉन्च नहीं किया? जवाब में करण ने उन्हें भरोसा दिलाया कि इक्कीस के साथ उन्हें सबसे अच्छा लॉन्च मिल रहा है.

एक्ट्रेस सिमर भाटिया (Photo: Yogen Shah)
सिमर भाटिया, श्रीराम राघवन की फिल्म 'इक्कीस' से सिनेमा में कदम रख रही हैं. वह अगस्त्य नंदा के साथ नजर आएंगी.  कई बॉलीवुड सेलेब्स ने सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल PVC की बायोपिक को सपोर्ट किया है. इसमें एक नाम करण जौहर का भी है. करण जौहर ने सिमर का सिनेमा की दुनिया में वेलकम किया. हालांकि अब करण की तारीफ पर सिमर ने कुछ ऐसा जवाब दिया, जिसकी अब चर्चा हो रही है.

दरअसल सिमर भाटिया फिल्म 'इक्कीस' से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं. फिल्म का फाइनल ट्रेलर 19 दिसंबर को रिलीज किया गया है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सिमर अक्षय कुमार की भतीजी हैं. वह उनकी बहन अलका भाटिया की बेटी हैं.

सिमर भाटिया ने करण जौहर को छेड़ा
जब करण ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर इक्कीस का फाइनल ट्रेलर शेयर किया, तो उन्होंने लिखा, 'सॉलिड.' तुम्हारे लिए चीयर कर रहा हूं अग्गी!!!! फिल्मों की दुनिया में स्वागत है सिमर तुम बहुत खूबसूरत हो.' सिमर ने उनकी स्टोरी को रीशेयर किया और उन्हें छेड़ते हुए लिखा, 'थैंक यू सर. फिर मुझे धर्मा की पिक्चर क्यों नहीं दी?'

करण जौहर ने उनसी स्टोरी को रीपोस्ट करते हुए लिखा, 'Haha, ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन लॉन्च है डार्लिंग. ये बहुत अच्छा लग रहा है. इसे देखने के लिए और निश्चित रूप से तुम्हारी पहली परफॉर्मेंस देखने के लिए बहुत उत्साहित हूं.'

इसके बाद सिमर ने अपनी इंस्टा स्टोरी में जवाब देते हुए लिखा, 'ये सब तो बस हंसी-मजाक के लिए था सर, आपकी पोस्ट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. मुझे सच में लगता है कि यह मेरे साथ हुई सबसे अच्छी चीज है.' सिमर की यह हाजिर जवाबी के लिए अब खूब सुर्खियां बटोर रही है.

कब रिलीज होगी फिल्म इक्कीस
बता दें कि फिल्म 'इक्कीस' 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी लेकिन अब 1 जनवरी 2026 को रिलीज होगी. श्रीराम राघवन के डायरेक्शन और मैडॉक फिल्म्स के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म में जयदीप अहलावत, दीपक डोबरियाल और अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं.  दिवंगत दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र भी इस फिल्म में नजर आएंगे, ये उनकी आखिरी फिल्म है.

