Sidharth Malhotra-Kiara Advani के रिलेशन में आया नया ट्विस्ट, ब्रेकअप तो नहीं हुआ लेकिन...

पिछले कुछ दिनों से सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) के ब्रेकअप की खबरों से अफवाहों का बाजार गर्म है. दोनों ने अपने रिलेशनशिप पर खुलकर अब तक कुछ नहीं बोला है. पर हां दोनों जब भी साथ आये, उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके बीच कुछ तो चल रहा है. ब्रेकअप की खबर सुनने के बाद सिद्धार्थ-कियारा के फैंस थोड़े अपसेट नजर आये. पर अब घबराने वाली बात नहीं है.

नहीं हुआ सिद्धार्थ-कियारा का ब्रेकअप

अगर आप भी सिद्धार्थ कियारा के ब्रेकअप की खबरों से परेशान हो चुके हैं, तो जरा ठहर जाइये. सिद्धार्थ-कियारा अभी भी साथ में हैं. बस कुछ दिनों से दोनों एक-दूसरे को थोड़ा स्पेस दे रहे हैं. सलमान खान की बहन अर्पिता खान शर्मा की ईद पार्टी में सिद्धार्थ और कियारा को साथ स्पॉट किया गया. पार्टी में एंट्री लेने से पहले दोनों कुछ बात करते भी दिखे. सोशल मीडिया पर दोनों का वीडियो भी वायरल हुआ था.

सूत्रों के मुताबिक, सलमान की ईद पार्टी में सिद्धार्थ और कियारा को साथ में बात करते देखा गया था. यहां तक कि दोनों साथ में जोक्स मारकर हंसते हुए भी देखे गये. पिछले कुछ दिनों से सिद्धार्थ इस्तांबुल में रोहित शेट्टी कॉप सीरीज की शूटिंग में बिजी थे. वहीं कियारा भूल भुलैया 2 के प्रमोशन में व्यस्त चल रही थीं. काम में बिजी के होने के कारण दोनों ने एक-दूसरे को वक्त और स्पेस देने का फैसला किया था.

इसका मतलब ये है कि अब तक सिद्धार्थ और कियारा के रिश्ते पर कोई आंच नहीं आई है. इसी के साथ ही दोनों चीजों को और बेहतर बनाना चाहते हैं. सिद्धार्थ-कियारा की जोड़ी करण जौहर की फिल्म शेरशाह में साथ दिखाई दी थी. शूटिंग के दौरान दोनों का अच्छा बॉन्ड बन गया और फिर दिल भी करीब आ गये. फिल्म में सिद्धार्थ और कियारा की केमिस्ट्री लोगों को इतना पसंद आई कि अब हर कोई इन्हें साथ देखना पसंद करता है.

तो समझ गये ना सिद्धार्थ-कियारा के रिश्ते पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. All Is Well है जी.