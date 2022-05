Kangana Ranaut ने लगाई 'आग', धाकड़ के नए गाने में दिखा बादशाह का स्वैग

बॉलीवुड की धाकड़ एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की फिल्म धाकड़ का न्यू सॉन्ग रिलीज हो चुका है. फिल्म के नये गाने में वो आग लगाती हुई दिख रही हैं. कंगना ने गाने में आग कैसे लगाई है. ये तो आप म्यूजिक वीडियो देख कर ही समझ सकते हैं. पर हां उससे एक बार She is On Fire गाने पर बात हो जाये. जिसे बादशाह (Badshah) ने अपनी आवाज दी है.

कंगना की फिल्म धाकड़ का गाना रिलीज

'शीज ऑन फायर' (She is On Fire) सॉन्ग रिलीज होने से पहले ही काफी चर्चा में था. इस गाने में कंगना फैंस को अपने कई अवतार दिखाती नजर आ रही हैं. कंगना कभी ग्लैमरस अंदाज में नजर आईं, तो कभी फायरिंग करके लोगों को अपना टफ साइड दिखाती हुई दिखीं. ‘शीज ऑन फायर’ गाने में कंगना अपने कैरेक्टर के साथ न्याय करती हुई नजर आईं.

कंगना रनौत और बादशाह के साथ गाने में अर्जुन रामपाल भी एक अलग अंदाज में दिखाई दिये. गाने में अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) भी अपना स्वैग दिखाने में कामयाब नजर आ रहे हैं. गाने को बादशाह ने कंपोज किया है. इसलिये पहली बार ये गाना आपकी जुबान पर चढ़ता दिखाई देता है. गाने पर बादशाह ने बात करते हुए कहा था कि ये गाना उन्होंने फिल्म की कहानी को ध्यान में रख कर तैयार किया था.

‘शीज ऑन फायर’ एजेंट अग्नि पर आधारित है, जिसमें उनके साहस और जज्बे की झलक दिखती है. गाने को बादशाह के साथ निकिता गांधी ने अपनी आवाज दी है. वहीं इसका म्यूजिक हितेन कुमार का है. कंगना की फिल्म का गाना रिलीज होते ही छा चुका है. 2 मिनट 40 सेकेंड के गाने को फैंस का प्यार मिलना शुरू हो चुका है. अब देखते हैं कि फिल्म रिलीज होने पर क्या कमाल करती है. धाकड़ 20 मई को रिलीज हो रही है. आपने देखने जा रहे हैं ना?