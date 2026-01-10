'मिर्जापुर द फिल्म' में इस मरे हुए किरदार की हो रही वापसी, सेट से फोटो वायरल, फैंस हुए खुश

क्राइम, सत्ता और बदले की राजनीति पर आधारित क्राइम-थ्रिलर वेब सीरीज मिर्जापुर के दोनों सीजन ने फैंस का काफी मनोरंजन किया था. अब इसके जबरदस्त हिट होने के बाद इस पर फिल्म बन रही है, जो जल्द ही रिलीज होने वाली है. फिल्म का टाइटल 'मिर्जापुर द फिल्म' रखा गया है. अब इस फिल्म पर एक बड़ा अपडेट आया है.

और पढ़ें

फैंस को इतने सालों बाद भी 'मिर्जापुर' के शुरुआती एपिसोड में 'स्वीटी गुप्ता' की मौत दुख देती है. शो में हिंसा, बंदूकें और पावर प्ले को गुड्डू-स्वीटी के सॉफ्ट रोमांस के साथ मिलाया गया था. जिसने इसके असर को और गहरा कर दिया. प्रीमियर के आठ साल बाद अब श्रिया की वापसी का हिंट मिल रहा है.

इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया अपडेट

दरअसल इंस्टाग्राम पर श्रिया पिलगांवकर ने 'मिर्ज़ापुर' के सेट से एक मजेदार BTS स्नैप पोस्ट किया, और 'मौत के बाद वापसी' कहकर अपनी वापसी का हिंट दिया. इसमें एक फूलों वाला क्लैपबोर्ड दिखाया गया था जिस पर 'मिर्जापुर – द फिल्म' लिखा था, साथ में उनका कैप्शन था- '8 साल बाद… अंदाजा लगाओ कौन मौत के बाद वापस आया है. मिर्जापुर – द फिल्म अभी फिल्मिंग चल रही है जल्द ही मिलेंगे ..' एक्ट्रेस ने कास्ट और क्रू के साथ एक ग्रुप फोटो भी शेयर की.

Advertisement

स्वीटी गुप्ता की होगी वापसी!

जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें श्रिया ने मिर्जापुर के पहले सीजन में स्वीटी गुप्ता का किरदार निभाया था. जो गुड्डू पंडित की लव इंटरेस्ट थी और बाद में उसकी पत्नी बनी. उसके किरदार का अंत बहुत बुरा हुआ. जब मुन्ना त्रिपाठी ने उनकी शादी में उसे गोली मार दी. यह एक ऐसा ट्विस्ट था जिसने सीरीज की दिशा हमेशा के लिए बदल दी. उस समय प्रेग्नेंट होने के कारण स्वीटी की मौत ने दुख, गुड्डू के गुस्से को और बढ़ा दिया, और मुख्य दुश्मनी को हवा दी. खासकर इसलिए क्योंकि गुड्डू और मुन्ना के शुरुआती रिश्ते को देखते हुए किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी.

सीजन 2 में भी देखा गया

स्वीटी की मौत सीजन 1 में हुई थी, फिर भी उसकी मौजूदगी सीजन 2 में भी बनी रही. श्रिया ने फ्लैशबैक और सपनों के ज़रिए इस किरदार को फिर से निभाया. जहां स्वीटी गुड्डू के फैसलों और अंदरूनी उथल-पुथल को प्रभावित करती रही.

कब रिलीज होगी मिर्जापुर फिल्म?

फिल्म मिर्जापुर का ऐलान 2024 में हुआ था. इसमें अली फजल, पंकज त्रिपाठी और दिव्येंदु जैसे सितारे नजर आएंगे. फिल्म का डायरेक्शन गुरमीत सिंह कर रहे हैं, वहीं इसके प्रोड्यूसर पुनीत कृष्णा हैं. बताया जा रहा है कि फिल्म 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है.

---- समाप्त ----