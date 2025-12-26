'सलमान के साथ अच्छे रिलेशन', बिग बॉस में हुए विवाद के बाद सुपरस्टार संग अपने रिश्ते पर बोले शक्ति कपूर

सुपरस्टार सलमान खान को यूं तो कई लोग चाहते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जिनके साथ उनका विवाद काफी सुर्खियों में रहा. बॉलीवुड एक्टर शक्ति कपूर और सलमान ने एक साथ काफी फिल्मों में काम किया. मगर एक वक्त पर उनके रिश्ते भी बिगड़ गए थे. ये वो वक्त था जब शक्ति कपूर एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी में फंस गए थे.

सलमान संग शक्ति कपूर का विवाद

साल 2005 में शक्ति कपूर के खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जिसमें वो फिल्मों में काम दिलवाने के बहाने सेक्शुअल फेवर की मांग कर रहे थे. ये मामला किसी आग की तरह फैला, जिसके बाद उनके और सलमान के रिश्ते बिगड़ गए. इसके कुछ सालों बाद साल 2011 में जब शक्ति कपूर 'बिग बॉस' सीजन 5 में पहुंचे, तब वहां भी सलमान ने उन्हें नजरअंदाज किया था. वो सीजन सलमान ने संजय दत्त के साथ मिलकर को-होस्ट किया था.

सलमान के इस बर्ताव से शक्ति कपूर काफी नाराज हुए थे. शो से बाहर आने के बाद, उन्होंने सुपरस्टार पर कई आरोप लगाए थे. एक्टर ने सलमान के लिए कहा कि वो औरतों पर हाथ उठाते हैं. अब, करीब 15 सालों बाद शक्ति कपूर ने कहा है कि उनका और सलमान का रिश्ता सुधर गया है. 'द पावरफुल ह्यूमन' के पॉडकास्ट में एक्टर ने कहा, 'सब अच्छे से हेलो हेलो हैं. अब हमारे बीच अच्छे रिलेशन हैं. मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है.'

सलमान के लिए क्या बोले थे शक्ति कपूर?

शक्ति कपूर ने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि सलमान ने सलमान को मुझसे माफी मांगनी चाहिए. पहली बात तो ये है कि उन्होंने और संजय दत्त ने मुझे विश नहीं किया, जबकि उन्होंने सभी कंटेस्टेंट्स के साथ किया था. फिर सलमान ने कहा बिग बॉस को मानना ​​पड़ेगा. शक्ति कपूर जैसे लोगों को अपने घर बुलाया, हम तो कभी न बुलाएं. मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर वो मुझे अपने घर बुलाएं भी, तो शायद मैं वहां जाना ना चाहूं. उन्होंने बिना किसी उकसावे के ये तीखी टिप्पणियां कीं, इसलिए उन्हें माफी मांगनी ही होगी.

जिसके बाद शक्ति कपूर ने सलमान और बिग बॉस के मेकर्स पर कई आरोप लगाए थे. लेकिन सुपरस्टार ने कभी उन बातों पर रिएक्शन नहीं दिया. हालांकि शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कई बार सलमान से मिलने उनके शो 'बिग बॉस' पर जा चुकी हैं. अधिक्तर जब भी श्रद्धा की फिल्म आने वाली होती थी, वो सलमान के शो पर उसे प्रमोट करने पहुंचती थीं.

