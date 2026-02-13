'ओ रोमियो' में शाहिद कपूर को मिली सबसे ज्यादा फीस, इन 2 एक्टर्स ने फ्री में किया काम

बॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर्स में शुमार विशाल भारद्वाज और हैंडसम हंक शाहिद कपूर की मचअवेटेड फिल्म ओ रोमियो थियेटर्स में रिलीज हो चुकी है. क्रिटिक्स और फैंस ने मूवी को अच्छा रिस्पॉन्स दिया है. रोमांस, वायलेंस और बदले की इस कहानी में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की जोड़ी बनी है. रिलीज से पहले फिल्म को लेकर काफी विवाद भी हुआ. सेंसर बोर्ड की कुछ सीन्स पर कैंची भी चली. अब वैलेंटाइन्स वीक में विशाल की रोमांटिक थ्रिलर फैंस के सामने हाजिर है.

शाहिद और तृप्ति के अलावा अविनाश तिवारी, फरीदा जलाल, नाना पाटेकर, तमन्ना भाटिया, दिशा पाटनी, विक्रांत मैसी भी अहम रोल में दिखेंगे. फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाएगी, इससे पहले जानते हैं इसकी स्टारकास्ट में किसे कितनी फीस मिली है. जानकारी के मुताबिक, शाहिद फिल्म के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं.

शाहिद कपूर

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो शाहिद को सबसे ज्यादा फीस मिली है. उन्हें 45 करोड़ दिए जाने की चर्चा है. रोमांटिक ड्रामा से एक्टर को काफी उम्मीद है. कबीर सिंह के बाद शाहिद को बड़ी हिट नहीं मिली है. बीच में उनकी तीन फिल्में आईं, जिसमें दो पिटीं और 1 मूवी ने एवरेज कलेक्शन किया. इससे पहले विशाल और शाहिद के कोलैबोरेशन (कमीने, हैदर) ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया है. फैंस को उम्मीद है ये मूवी शाहिद के करियर को यू-टर्न देगी.

तृ्प्ति डिमरी

चर्चा है तृप्ति को 6 करोड़ फीस मिली है. वो शाहिद के अपोजिट कास्ट की गई हैं. ये पहली बार है जब दोनों की जोड़ी बनी है. ट्रेलर में तृप्ति ने अपने काम से लोगों को इंप्रेस किया है. इससे पहले भी इंटेंस रोल में तृप्ति काफी पसंद की गई हैं.

अविनाश तिवारी

मूवी में अविनाश तिवारी विलेन का रोल प्ले कर रहे हैं. जलाल के रोल के लिए उन्होंने जबरदस्त ट्रॉन्सफॉर्मेशन किया. अविनाश का खूंखार लुक देख फैंस इंप्रेस हुए. रोमांटिक हीरो से विलेन बने अविनाश का जादू फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है. चर्चा है एक्टर को 7 करोड़ फीस मिली है.

दिशा पाटनी

दिशा पाटनी ने फिल्म में जूली का रोल किया है. शाहिद कपूर संग उनका डांस सीक्वेंस देखने को मिलेगा. एक्ट्रेस की फीस 2 करोड़ बताई गई है.

तमन्ना भाटिया/विक्रांत मैसी

तमन्ना भाटिया ने फिल्म में राबिया का रोल प्ले किया है. एक्ट्रेस ने इसमें काम करने की कोई फीस नहीं ली है. इसका खुलासा खुद विशाल भारद्वाज ने एक इटरव्यू में किया. उन्होंने बताया कि तमन्ना और विक्रांत मैसी ने बिना पेमेंट के मूवी में काम किया है. डायरेक्टर के मुताबिक, तमन्ना ने ओ रोमियो के लिए 12 दिन शूट किया. वहीं विक्रांत ने 8-9 दिनों में अपने सीन खत्म किए. तमन्ना के इस फैसले के पीछे विशाल संग अच्छे रिश्ते और मजबूत कैरेक्टर है.

नाना पाटेकर

दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर मूवी में अहम रोल प्ले कर रहे हैं. उनकी फीस 4 करोड़ होने की चर्चा है. इस्माइल खान के रोल में उनकी परफेक्ट कास्टिंग हुई है. फरीदा जलाल ने दादी का रोल प्ले किया है. उनकी फीस की कोई जानकारी नहीं है.

