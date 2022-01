मिस्र के ट्रैवल एजेंट को Shah Rukh Khan ने भारतीय की मदद के लिए कहा शुक्रिया, भेजा तोहफा

बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की फैन फॉलोविंग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनियाभर में है. उनके जिगरी फैन शाहरुख को लेकर अपनी दीवानगी साबित भी करते हैं. 2021 के अंत में एक महिला प्रोफेसर ने ट्वीट कर बताया था कि शाहरुख खान की वजह से कैसे उनकी मदद हुई.

अशोका यूनिवर्सिटी की इकोनॉमिक्स प्रोफेशर अश्विनी देशपांडे ने ट्वीट कर बताया था कि कैसे मिस्र के एक ट्रैवल एजेंट ने शाहरुख खान के नाम पर उनकी मदद की थी. अश्विनी देशपांडे को एडवांस पेमेंट करने में दिक्कत आ रही थी. ऐसे में ट्रैवल एजेंट ने उन्हें कहा था कि क्योंकि वह शाहरुख खान के देश से हैं, उसे उनपर भरोसा है. इसके बाद ट्रैवल एजेंट ने अश्विनी देशपांडे की टिकट्स बुक कर दी थीं. अब शाहरुख खान ने ट्रैवल एजेंट को तोहफे भेज उन्हें शुक्रिया कहा है.

अश्विनी देशपांडे ने ट्वीट कर बताई कहानी

अश्विनी देशपांडे ने अपने ट्वीट में लिखा था, ''मिस्र में एक ट्रैवल एजेंट को पैसे ट्रांसफर करने थे, लेकिन इसमें मुझे दिक्कत आ रही थी. एजेंट ने मुझसे कहा- आप शाहरुख खान के देश से हो. मुझे आप पर भरोसा है. मैं बुकिंग कर देता हूं. आप मुझे बाद में पेमेंट कर देना. मैं किसी और के लिए ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन शाहरुख खान के लिए कुछ भी. और उन्होंने बुकिंग कर दी. शाहरुख खान किंग हैं.''

Needed to transfer money to a travel agent in Egypt. Was having problems with the transfer. He said: you are from the country of @iamsrk. I trust you. I will make the booking, you pay me later. For anywhere else, I wouldn't do this. But anything for @iamsrk. & he did!#SRK is 👑

Kim Sharma ने बहामास में मनाया 42वां बर्थडे, बिकिनी पहन दिए पोज

ट्वीट पर ढेरों फैंस ने दिया था रिएक्शन

अश्विनी देशपांडे के इस ट्वीट को शाहरुख के फैंस ने खूब पसंद किया था. इतना ही नहीं यह ट्वीट वायरल हो गया था और तमाम जनता ने इसे पसंद किया. बाद में अश्विनी देशपांडे अपने ट्रैवल एजेंट से मिली थीं. उन्होंने इस बारे में भी ट्वीट कर बताया था.

इसके साथ ही अश्विनी देशपांडे ने शाहरुख की कंपनी रेड चिलीज को टैग कर रिक्वेस्ट की थी कि ट्रैवल एजेंट वह शाहरुख की फोटो चाहते हैं. इस फोटो पर शाहरुख ऑटोग्राफ उनकी बेटी का नाम लिख दें तो बहुत खुशी होगी. बस फिर क्या था शाहरुख खान ने अश्विनी और उनके ट्रैवल एजेंट की इच्छा पूरी कर दी.

My husband & I finally met the man in this story today! I told him about the tsunami of good cheer his story generated. @RedChilliesEnt: he would be delighted with a photo of @iamsrk, autographed in his daughter’s name if possible. Please DM me if this can be arranged, thanks! 😊 https://t.co/Ea9nckNqFm pic.twitter.com/q44KeOVTw7

बेटे Aryan Khan केस के 4 महीने बाद सोशल मीडिया पर लौटे Shah Rukh Khan, फैंस बोले 'King is Back'

शाहरुख ने पूरी की ट्रैवल एजेंट की इच्छा

शाहरुख खान भी अपने फैंस से बेहद प्यार करते हैं. ऐसे में उन्हें ट्रैवल एजेंट को ऑटोग्राफ के साथ अपनी तस्वीर भेजनी ही थी. शाहरुख खान की मैनेजर ने अश्विनी से कॉन्टैक्ट किया. इसके बाद शाहरुख खान के तीन फोटो ऑटोग्राफ के साथ भेजीं. शाहरुख ने ट्रैवल एजेंट के लिए लेटर भेजे. साथ ही शाहरुख ने ट्रैवल एजेंट की बेटी और अश्विनी की बेटी के लिए ऑटोग्राफ वाली फोटोज भेजीं. इस बारे में भी अश्विनी ने ट्वीट कर फोटो शेयर की हैं.

A very happy ending to this story. 3 photos signed by SRK arrived today, one with the nicest message for the Egyptian travel agent, one for his daughter & one for mine @Ketaki_Varma 🥰🥰 Thanks @pooja_dadlani for getting in touch & of course to 👑 @iamsrk for the gracious gesture https://t.co/lYd431dBUq pic.twitter.com/Rhn1ocQlbo — Ashwini_Deshpande (@AshwDeshpande) January 22, 2022

शाहरुख खान के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वह फिल्म 'पठान' के साथ बॉलीवुड में कमबैक करने वाली हैं. यश राज की फिल्म में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम होंगे. साथ ही सलमान खान इस फिल्म में कैमियो करने वाले हैं. इसके अलावा शाहरुख साउथ डायरेक्टर Atlee की फिल्म में भी नजर आएंगे.