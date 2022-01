Lata Mangeshkar Health Update: बॉलीवुड सेलेब्स ने मांगी लता मंगेशकर के जल्द ठीक होने की दुआ, जानें कैसी है उनकी तबीयत

लेजेंड्री स‍िंगर लता मंगेशकर कोरोना संक्रमित होने के चलते 8 जनवरी से अस्पताल में भर्ती हैं. 92 वर्षीय लता की उम्र और सेहत का ख्याल रखते हुए उन्हें आईसीयू में डॉक्टर्स की सख्त निगरानी के तहत रखा गया है. बीते दिन लता मंगेशकर की सेहत में सुधार देखा गया था. लेक‍िन इस बीच उनकी तबीयत ब‍िगड़ने की भी खबरें आई थीं, जिसपर स्वर कोक‍िला के प्रवक्ता ने इन खबरों को गलत बताया था. साथ ही ऐसी खबर ना फैलाने की अपील की थी. बॉलीवुड सेलेब्स ने भी लोगों से ये अपील की है, साथ ही लता के जल्द ठीक होने की कामना की है.

सेलेब्स ने मांगी लता जी के जल्द ठीक होने की दुआ

अनुपम खेर ने ट्वीट किया 'आदरणीय लता मंगेशकर जी, जल्दी स्वस्थ होकर वापस अपने घर आइए. पूरा राष्ट्र आपके ठीक होने की प्रार्थना कर रहा है.' किरण खेर ल‍िखती हैं- 'जीती जागती लेजेंड भारत रत्न लता मंगेशकर जी के जल्द ठीक होने की कामना करती हूं.' इससे पहले शन‍िवार को केंद्रीय मंत्री स्मृत‍ि ईरानी ने अफवाह ना फैलाने की अपील की थी. उन्होंने लिखा 'लता दीदी के पर‍िवार की तरफ से विनती है कि अफवाहें ना फैलाएं. उनपर इलाज का असर हो रहा है और भगवान चाहे तो वे जल्द घर लौटेंगी. अंदाजा लगाना बंद करें और लता दीदी के जल्द ठीक होने की दुआ करें.'

I pray for the speedy recovery of the living legend Bharat Ratna #LataMangeshkar ji pic.twitter.com/1OPMhZ3v50 — Kirron Kher (@KirronKherBJP) January 22, 2022

Request from Lata Didi’s family to not spread rumours. She is responding well to treatment and god willing will return home soon. Let us avoid speculation & continue to pray for Lata Didi’s speedy recovery and wellbeing. pic.twitter.com/1HQlULjV8j — Smriti Z Irani (@smritiirani) January 22, 2022

अब कैसी है लता मंगेशकर की तबीयत?

लता मंगेशकर की सेहत में फिलहाल सुधार नजर आया है. डॉ. प्रतीत समदानी ने लता मंगेशकर की हेल्थ अपडेट साझा की है. उन्होंने कहा 'लता जी की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है..लेकिन वो अभी भी आईसीयू में है...हमारी टीम लगातार नज़र बनाए हुए है. सभी लता जी के जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना करें.' देशभर में लता मंगेशकर की तबीयत जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ मांगी जा रही है.

Heartfelt request for the disturbing speculation to stop.



Update from Dr Pratit Samdani, Breach Candy Hospital.



Lata Didi is showing positive signs of improvement from earlier and is under treatment in the ICU.



We look forward and pray for her speedy healing and homecoming. — Lata Mangeshkar (@mangeshkarlata) January 22, 2022

15 दिन से आईसीयू में

8 जनवरी को कोरोना पॉज‍िट‍िव पाए जाने के बाद लता मंगेशकर को कैंडी ब्रीच हॉस्प‍िटल में एडमिट किया गया था. डॉक्टर्स ने कहा था कि लता जी को 10-12 दिनों तक हॉस्पिटल में ही रखा जाएगा, ताकि डॉक्टर की निगरानी में उनका बेहतर इलाज हो सके. आज 15 दिन बीत चुके हैं लेक‍िन लता जी अभी भी आईसीयू में हैं. उम्मीद की जा रही है क‍ि लता मंगेशकर ब‍िल्कुल ठीक होकर वापस घर आएं.