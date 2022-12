'पठान' में दिखेगा देशभक्ति का रंग, शाहरुख खान ने बताई फिल्म की कहानी!

एक तरफ पठान के बेशर्म रंग सॉन्ग को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है. वहीं दूसरी ओर शाहरुख खान ने शनिवार को #asksrk सेशन रखा, जहां किंग खान ने फैंस को मन की बात करने का मौका दिया. ऐसे में भला फैंस मन में उमड़ रहे सवाल कैसे ना पूछते. आइए जानते हैं कि शाहरुख से फैंस ने कितने दिलचस्प सवाल पूछे हैं.

कब आएगी चक दे इंडिया जैसी फिल्म

#asksrk में शाहरुख खान ने फैंस से दिल खोलकर बात की और उनके हर सवाल के जवाब दिए. किंग खान के एक फैन ने पूछा कि 'आप चक दे इंडिया' और 'स्वदेश' जैसी देशभक्ति वाली मूवी में कब दिखेंगे. जवाब में शाहरुख खान लिखते हैं, 'पठान भी बहुत देशभक्त वाली फिल्म है, लेकिन इसमें एक्शन है.' वहीं बॉलीवुड बादशाह के दूसरे ने फैन ने उनकी फेवरेट फिल्म के बारे में पूछा. शाहरुख खान ने सलमान खान की 'बजरंगी भाईजान' को अपनी पसंदीदा फिल्म बताया. मतलब यहां भी उन्होंने सलमान खान के प्रति अपनी मोहब्बत जाहिर कर दी.

#Pathaan is also very patriotic..but in an action way https://t.co/DIhZaEb1hN — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 17, 2022

He is an old friend and very loving to my kids https://t.co/LlLU9lHM0T पठान का अगला गाना अरिजीत की आवाज में

किसी ने पूछा कि अरिजीत सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं. शाहरुख खान कहते हैं, 'अरिजीत सिंह जेम हैं. अगल गाना उनकी आवाज में होगा.' वहीं एक फैन ने कहा कि पठान की रिलीज पर थिएटर में पॉपकॉर्न फ्री करवा दीजिए. इस पर किंग खान कहते हैं, 'घर से खाना खाकर जाना. पॉपकॉर्न खाने की जरुरत नहीं पड़ेगी.' December 17, 2022

Bajrangi Bhaijaan https://t.co/NxL2Mugt7H — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 17, 2022

#asksrk में एक फैन ने साउथ सुपरस्टार राम चरण के लिए कुछ कहने को कहा. शाहरुख खान लिखते हैं, 'वो बहुत पुराना दोस्त है और मेरे बच्चों का फेवरेट भी.'

Arijit is a gem. Next song uski awaaz mein hai hope u will all like it. #Pathaan https://t.co/O27y5vTeW4 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 17, 2022

फैन को दिया फिटनेस मोटिवेशन

शाहरुख खान के एक फैन ने कहा कि सर फिटनेस मोटिवेशन दे दीजिए. इस वो लिखते हैं, 'शुरू करो और इसे 7 दिन तक जारी रखना. ये खुद से ही करना और फिर आप इसे करते रहेंगे.' आगे उन्होंने एक फैन को फिटनेस एडवाइस देते हुए ये भी कहा, 'अच्छे से खाना खाएं, रोज एक्सरसाइज करें और हां ज्यादा मत करें. अपना समय लें और धीरे-धीरे वर्कआउट करें.' #asksrk में शाहरुख खान ने ये भी बताया कि आज कल उन्हें इंफेक्शन हो रखा है. इसलिये फिलहाल वो दाल चावल खा रहे हैं.