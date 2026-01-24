scorecardresearch
 
क्रिसमस से न्यू ईयर तक SRK का राज... 11 दिन रिकॉर्डतोड़ कमाई की गारंटी है King की रिलीज डेट!

शाहरुख खान ने अपनी अगली फिल्म ‘किंग’ की रिलीज डेट 24 दिसंबर 2026 फाइनल कर दी है. वैसे तो शाहरुख का नाम और फिल्म की कास्ट ही धमाका करने के लिए काफी है. लेकिन ये रिलीज डेट क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच फिल्म को बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ने का मौका देगी.

शाहरुख को बॉक्स ऑफिस का King बनाएगी ये रिलीज डेट (Photo: Instagram/@iamsrk)

सुपरस्टार शाहरुख खान ने फाइनली अपनी अगली फिल्म ‘किंग’ की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. हाल ही में ये चर्चा जोर पकड़ने लगी थी कि शायद शाहरुख अपनी फिल्म अगले साल के लिए टालने वाले हैं. मगर सारी अफवाहों पर लगाम लगाते हुए शाहरुख ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से रिलीज डेट अनाउंस कर दी. एक छोटा सा वीडियो प्रोमो शेयर करते हुए शाहरुख ने एक्स पर लिखा, ‘#KING 24.12.2026 को थिएटर्स में दहाड़ने के लिए तैयार है’.

इस अनाउंसमेंट के साथ ही शाहरुख की फिल्म का क्लैश हॉलीवुड की ग्रैंड रिलीज ‘अवेंजर्स: डूम्स डे’ के साथ भी तय हो गया है. साफ है कि मेकर्स को इतनी बड़ी हॉलीवुड फिल्म से टेंशन नहीं होगी. लेकिन क्रिसमस 2026 की टाइमिंग ऐसी है कि ‘किंग’ को बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए लंबा वक्त मिलेगा.

तगड़ी कमाई की गारंटी है 2026 का क्रिसमस वीकेंड
‘किंग’ की रिलीज डेट 24 दिसंबर को गुरुवार है. गुरुवार की रिलीज से फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर लंबा वीकेंड मिलेगा. आमतौर पर गुरुवार रिलीज का नुकसान ये होता है कि शुक्रवार वर्किंग डे होने से कलेक्शन में डिप आ जाता है. लेकिन ‘किंग’ के साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि शुक्रवार क्रिसमस का नेशनल हॉलिडे होगा. शनिवार-रविवार को बॉक्स ऑफिस पर दमदार कलेक्शन होता ही है.

आमतौर पर फिल्मों के लिए स्पीड-ब्रेकर बनकर आने वाला सोमवार, ‘किंग’ का ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा क्योंकि तब तक जनता न्यू ईयर सेलिब्रेशन के मूड में आ जाएगी. इसलिए साल का आखिरी हफ्ता फिल्मों के लिए जबरदस्त कमाई लेकर आता है. ‘धुरंधर’ और ‘पुष्पा 2’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए दिसंबर का आखिरी हफ्ता बेहद अहम रहा है.

‘किंग’ को सिर्फ सोमवार से गुरुवार तक बॉक्स ऑफिस पर टिकना होगा. पहला हफ्ता होने की वजह से ये मुश्किल नहीं होगा. फिर नया साल शुक्रवार से शुरू हो रहा है. यानी पब्लिक ‘किंग’ के साथ क्रिसमस और न्यू ईयर दोनों मनाएगी. ‘किंग’ का दूसरा वीकेंड न्यू ईयर में निकल जाएगा. 24 दिसंबर 2026 से लेकर 3 जनवरी 2027 तक शाहरुख खान की ‘किंग’ के पास बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचाने के लिए पूरे 11 दिन होंगे. शर्त बस एक ही है— फिल्म का कंटेंट दमदार हो.

धड़ाधड़ टिकट बिकने की गारंटी हैं ये 5 बातें 
1. शाहरुख खान के साथ ‘किंग’ में दीपिका पादुकोण लीड रोल में होंगी. 5 ब्लॉकबस्टर दे चुकी ये जोड़ी अपने आप में धमाके की गारंटी है.

2. शाहरुख की बेटी सुहाना खान इस फिल्म से बिग स्क्रीन डेब्यू कर रही हैं. बॉलीवुड की आइकॉनिक बाप-बेटी जोड़ी को एकसाथ देखना एक्साइटमेंट की बड़ी वजह है.

3. ‘किंग’ के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद हैं, जो ‘पठान’ में शाहरुख को एक्शन अवतार में लेकर आए थे. बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर्स में से एक सिद्धार्थ का शाहरुख के साथ आना फिल्म देखने की बड़ी वजह बनेगा.

4. ‘किंग’ की सपोर्टिंग कास्ट भी बेहद दमदार है— रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, जयदीप अहलावत, राघव जुयल, सौरभ शुक्ला और अभय वर्मा.

5. शाहरुख खान 2023 के बाद तीन साल में पहली बार थिएटर्स में लौट रहे हैं. पिछली बार उनकी तीन फिल्मों में से दो— ‘पठान’ और ‘जवान’— इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी थीं. इसलिए लंबे ब्रेक के बाद उन्हें देखने का इंतजार भी जनता को बेसब्री से है.

शाहरुख खान की ‘किंग’ के लिए थिएटर्स तक जाने की वजहें पहले से मौजूद हैं. 24 दिसंबर की रिलीज डेट ने बॉक्स ऑफिस पर धमाके का पूरा मैदान तैयार कर दिया है. अगर टीजर, ट्रेलर और गानों में दम नजर आया, तो ‘किंग’ से शाहरुख एक बार फिर से सारे रिकॉर्ड्स नए सिरे से लिख डालेंगे. 

