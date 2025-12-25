scorecardresearch
 
रजनीकांत की अगली फिल्म में शाहरुख खान की हुई एंट्री? मिथुन चक्रवर्ती ने दिया हिंट

सुपरहिट फिल्म कुली देने के बाद रजनीकांत अब 'जेलर 2' पर काम कर रहे हैं. जिसमें पहले ही कई बॉलीवुड एक्टर्स दिखाई देने वाले हैं. इसी बीच खूंखार विलेन ने शाहरुख खान की एंट्री को लेकर बड़ा अपडेट मिला है.

जेलर 2 में रजनीकांत के साथ होंगे शाहरुख खान? (Photo: X/Suntv)
सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर के सीक्वल जेलर 2 पर इस समय काम चल रहा है. फैंस में इस फिल्म को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट है. अब इस फिल्म से जुड़ी एक खबर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. वजह दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती का एक स्टेटमेंट है जिसके बाद लोग बात करने लगे. 

दरअसल सोशल मीडिया पर एक्टर मिशुन चक्रवर्ती का एक इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है. जिसमें वह फिल्म जेलर 2 को लेकर बात कर रहे हैं. इस दौरान बॉलीवुड सुपरस्टार के जुड़ने पर रिएक्शन दिया.

शाहरुख खान होंगे जेलर 2 का हिस्सा?
वायरल इंटरव्यू में मिथुन चक्रवर्ती ने जेलर 2 के कलाकारों का जिक्र किया. जिसमें उन्होंने किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान का नाम लिया. बस इतने कहने भर से सोशल मीडिया पर हलचल मच गई कि शाहरुख खान और रजनीकांत एक साथ एक फिल्म में दिखाई देंगे. हालांकि मिथुन ने यह साफ नहीं किया कि शाहरुख का रोल छोटा होगा या बड़ा.

वहीं मिथुन के इस बयान के बाद फिल्म जेलर के मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है. ना ही शाहरुख खान और उनकी टीम की तरफ से कोई रिएक्शन आया है. ऐसे में ये कहना काफी मुश्किल है कि शाहरुख इस फिल्म का हिस्सा होंगे. हालांकि ये जरूर है कि दोनों ही सुपरस्टार के फैंस अब काफी एक्साइटेड हो गए हैं. 

दिखाई देंगे कई बड़े कलाकार?
वहीं इंडस्ट्री में चल रही चर्चाओं से पता चला है कि 'जेलर 2' को ओरिजिनल फिल्म के यूनिवर्स का एक बड़ा विस्तार माना जा रहा है. एक ही कहानी पर फोकस करने के बजाय सीक्वल को इस तरह से बनाया गया है कि इसमें अलग-अलग इलाकों के कई पावरफुल किरदारों को शामिल किया जा सके. जिनमें से हर कोई कहानी में अपनी-अपनी अहमियत जोड़ेगा. 

रजनीकांत के अलावा, रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहनलाल, शिवराजकुमार, विजय सेतुपति, एस.जे. सूर्या, संथानम, सूरज वेंजारामूडु और विद्या बालन भी इस फिल्म में नजर आ सकते हैं. अगर यह कास्टिंग पक्की हो जाती है तो यह सीक्वल हाई-वोल्टेज टकराव को दिखाएगा. जिसमें ऐसे एक्टर्स होंगे जो स्क्रीन पर अपनी दमदार मौजूदगी के लिए जाने जाते हैं.

