'धुरंधर' में अक्षय खन्ना की पत्नी बन लूटी लाइमलाइट, कैसा रहा एक्सपीरियंस? सौम्या टंडन बोलीं- चैलेंजिंग...

एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने फिल्म धुरंधर में उल्फत हसीन बलोच का रोल प्ले किया है. वो अक्षय खन्ना की ऑनस्क्रीन पत्नी के रोल में दिखी हैं. उनका रोल छोटा है, बावजूद इसके उन्होंने लाइमलाइट लूटी. स्क्रीन पर अक्षय संग उनकी केमिस्ट्री की सबने तारीफ की है. अपने काम को मिली इस सराहना से सौम्या खुश हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि डायरेक्टर आदित्य धर संग काम करना हमेशा से उनकी विश लिस्ट में शुमार था.

और पढ़ें

धुरंधर की सक्सेस पर क्या बोलीं सौम्या?

एक्ट्रेस ने अक्षय खन्ना संग काम का एक्सपीरियंस भी शेयर किया. ईटाइम्स संग बातचीत में सौम्या ने कहा- उल्फत का रोल इंटेंस था. वो फीयर्स था. ये साइलेंट था. ये बहुत मुश्किल था. बतौर एक्टर मुझे कुछ अलग करने का मौका मिला था. मुझे आदित्य संग काम करने का चांस मिला. ये भी खास था कि मैं अक्षय खन्ना के अपोजिट काम कर रही थी. जिन्हें स्क्रीन पर देखना लोगों को पसंद आता है. उन्हें देखना किसी ट्रीट से कम नहीं है.

सौम्या के मुताबिक, अक्षय जैसे स्टार संग काम करना, सीन्स शूट करना खुद की बाउंड्री को पुश करने जैसा था. ये उनके लिए चैलेंजिंग था. कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने उन्हें कॉल कर कहा था कि वो आंख बंदकर ये प्रोजेक्ट करें. आखिर में उनका फैसला सही साबित हुआ.

Advertisement

धुरंधर की सक्सेस से सौम्या खुश हैं. इससे भी ज्यादा खुश को इस बात को लेकर हैं कि उनके किरदार को लोगों ने नोटिस किया. वो कहती हैं- मेरे किरदार ने असर छोड़ा. सबने मुझे कहा कि मेरी स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी है. मैंने अच्छा काम किया है. अक्षय संग मेरी केमिस्ट्री जमी है. मैं इस प्यार के लिए आभारी हूं. सौम्या ने अपकमिंग फिल्म को लेकर कहा कि अभी वो प्रोजेक्ट का खुलासा नहीं करना चाहती हैं. लेकिन वो एक फिल्म कर रही हैं. जो किसी बड़े फिल्ममेकर के साथ है. वो इस फिल्म का हिस्सा बनकर काफी खुश हैं. वो अगले साल का इंतजार कर रही हैं.

वहीं एक दूसरे इंटरव्यू में सौम्या से पूछा गया था क्या वो भी शिल्पा शिंदे की तरह 'भाभीजी घर पर हैं' शो का हिस्सा बनेंगी? सौम्या ने इसका ना में जवाब दिया. उनका कहना है वो ये शो फिर से नहीं कर रही हैं. वो इस प्रोजेक्ट से मूव ऑन हो चुकी हैं. सौम्या ने शो में गोरी मेम का रोल प्ले किया था. शो में उनकी जगह विदिशा श्रीवास्तव ने ली है.



---- समाप्त ----