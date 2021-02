सरदूल सिकंदर के निधन से दुखी कपिल, 'पता नहीं था कि वो मुलाकात आखिरी होगी'

बुधवार को पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को उस समय सबसे बड़ा झटका लगा जब दिग्गज सिंगर सरदूल सिकंदर ने 60 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे सरदूल ने सभी को अलविदा कह दिया. उनका जाना पूरी पंजाब इंडस्ट्री के लिए ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी. अब कॉमेडियन कपिल शर्मा के ट्वीट के बात इस बात को और ज्यादा बल मिलता है.

सरदूल सिकंदर के निधन से टूटे कपिल

गानों में रुचि रखने वाले कपिल शर्मा ने सरदूल सिकंदर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है. उनकी माने तो ये दिग्गज कलाकार ऐसा गाना गाते थे कि एक आम इंसान भी सुर में आ जाए. वे बताते हैं- बहुत ही दुखदायक खबर है, इनका गाना सुन के आम आदमी भी सुर में हो जाता था, मैं ख़ुशक़िस्मत हूं कि पाजी मेरी बेटी की पहली लोहरी के मौके पर पहली बार हमारे घर आए, हम सब बहुत खुश थे, पर पता नहीं था की वो मुलाकात आखिरी होगी, आप बहुत याद आएंगे पाजी, ईश्वर आपको अपने चरणों में जगह दें. कपिल का ये ट्वीट दिखाता है कि वे सिंगर के जाने से काफी दुखी हैं और उन्हें गहरा सदमा लगा है.

सीएम अमरिंदर ने जताया दुख

वैसे कपिल शर्मा के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस दिग्गज के जाने पर दुख जाहिर किया है. वे लिखते हैं- लैजेंड्री सिंगर सरदूल सिकंदर के निधन से बहुत दुखी हूं. उन्हें हाल ही में कोरोना हुआ था और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था. आज पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री उनके बिना गरीब हो गई है. उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. कैप्टन के अलावा म्यूजिक इंडस्ट्री के दूसरे सेलेब्स ने भी अपना दुख जाहिर किया है. सरदूल के जाने के बाद से फैन्स भी खासा भावुक हो गए हैं. उनके तमाम हिट गाने इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं.

Extremely saddened to learn of the demise of legendary Punjabi singer Sardool Sikander. He was recently diagnosed with #Covid19 and was undergoing treatment for the same. The world of Punjabi music is poorer today. My heartfelt condolences to his family and fans. pic.twitter.com/PDaELYIPbZ