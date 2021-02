जयललिता को अपनी प्रेरणा मानती थीं श्रीदेवी, देखें दोनों की अनदेखी तस्वीर

24 फरवरी के दिन बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी इस दुनिया को छोड़कर चली गईं. श्रीदेवी का जाना हर किसी की आंखें नम कर गया. श्रीदेवी ने इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग से फैंस के दिलों में जो जगह बनाई है, उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. श्रीदेवी ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि साउथ इंडस्ट्री में भी काम किया. उन्होंने बचपन से ही एक्टिंग शुरू कर दी थी. श्रीदेवी ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के साथ भी काम किया है.

बता दें कि 24 फरवरी को जयललिता का बर्थडे होता है. जयललिता ने राजनीति के साथ-साथ एक्टिंग की दुनिया में भी परचम लहराया है. जयललिता की तगड़ी फैन फॉलोइंग है. जयललिता और श्रीदेवी ने कई फिल्मों में साथ काम किया है. दोनों को साथ में पसंद भी किया गया.

इन फिल्मों में श्रीदेवी और जयललिता ने किया काम

वो Unnai Suttrum Ulagam, Bharya Biddalu, Thirumangalyam, Nam Naadu, Kandhan Karunai और Aathi Parasakthi जैसी फिल्मों में साथ नजर आईं. इनमें से ज्यादातर फिल्मों में श्रीदेवी ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया. श्रीदेवी की वो भोली सूरत आज भी लोगों के दिलों में बसती है.

Today, 24th Feb, is the birthday of former CM/actor JAYALALITHAA - & also the 3rd anniversary of SRIDEVI’s passing.



both seen together in Tamil Film ‘Aathi Parasakthi’ (1971) #Sridevi #Jayalalithaa pic.twitter.com/7DipuWlZlt