कोरोना से जंग हारे मशहूर पंजाबी सिंगर सरदूल सिकंदर, CM अमरिंदर सिंह ने जताया दुख

मशहूर पंजाबी सिंगर सरदूल सिकंदर ने बुधवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया. लंबे समय से कोरोना से जंग लड़ रहे सिंगर ने 60 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. उनके जाने से पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर है और तमाम सेलेब्स सोशल मीडिया के जरिए अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं. सरदूल का महान योगदान देखते हुए पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपना दुख जाहिर किया है.

सिंगर सरदूल सिकंदर का निधन

सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा है- लैजेंड्री सिंगर सरदूल सिकंदर के निधन से बहुत दुखी हूं. उन्हें हाल ही में कोरोना हुआ था और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था. आज पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री उनके बिना गरीब हो गई है. उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. सीएम के अलावा म्यूजिक इंडस्ट्री के कई दूसरे दिग्गज ने भी इस महान सिंगर के योगदान को याद किया और उन्हें अपना ट्रिब्यूट दिया. सिंगर हर्षदीप कौर ने ट्वीट कर लिखा- बहुत ही दुखद खबर. सरदूल जी के जाने से बहुत दुखी हूं. म्यूजिक इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ है. उनके परिवार के लिए प्रार्थना करती हूं. विशाल ददलानी की तरफ से भी रिएक्शन देखने को मिला. उनकी माने तो सरदूल का जाना उनके लिए एक निजी क्षति है. वे सरदूल को एक महान सिंगर तो मानते ही हैं, इसके अलावा एक बेहतरीन इंसान भी समझते हैं.

Extremely saddened to learn of the demise of legendary Punjabi singer Sardool Sikander. He was recently diagnosed with #Covid19 and was undergoing treatment for the same. The world of Punjabi music is poorer today. My heartfelt condolences to his family and fans. pic.twitter.com/PDaELYIPbZ — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) February 24, 2021

Bahut hi dukhad khabar... Saddened to hear about the demise of legendary Punjabi singer Sardool Sikander Ji.

Huge loss to the music Industry. Prayers for his family 🙏🏼#SardoolSikander #RestInPeace pic.twitter.com/yCYmoYMxf9 — Harshdeep Kaur (@HarshdeepKaur) February 24, 2021

I can't believe #SardoolSikander -Saab has left us. This is heartbreaking and far too personal. :(



A true pioneer, he was the soul of humility & a wellspring of music. My condolences to the family, esp. to my brothers @AlaapSikander & @SarangSikander1. 🙏🏽 https://t.co/ppTTUIAau8 — VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) February 24, 2021

Mainu Yakeen e nai Aa reha Sachi😢

Pariwar Da eh Ghata Kadi Poora nahi hona Bt tuc Sade ch Hamesha Amar rahoge #Sardoolsikander Ji Mainu Dheea Wala Pyar Milea Hamesha Es Pariwar to Waheguru Ji Himat Deo Saare Jeean nu #RIP 🙏🙏💔 pic.twitter.com/GDcVHfcvHd — KaurB (@KaurBmusic) February 24, 2021

सेलेब्स दे रहे श्रद्धांजलि

विशाल के अलावा और भी कई दूसरे सेलेब्स की तरफ से सरदूल सिकंदर को श्रद्धांजलि दी जा रही है. कोई अपने निजी अनुभव याद कर रहा है तो कोई उनके योगदान पर रोशनी डाल रहा है. मालूम हो कि सरदूल सिकंदर का म्यूजिक इंडस्ट्री में काम बेमिसाल रहा था. कहने को उनका ज्यादा फोकस पंजाबी इंडस्ट्री की तरफ रहा, लेकिन उन्होंने इस इंडस्ट्री को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था. अपने गीत की वजह से उन्होंने पंजाबी इंडस्ट्री को वो पहचान दिलवाई थी जिसकी दरकार लंबे समय से थी. इस महान सिंगर ने अपने यादगार सफर का आगाज साल 1980 में Roadways Di Laari के जरिए किया था. उसके बाद से ही उनकी गाड़ी ऐसी सरपट दौड़ी की कि सफलता भी मिलती गई और म्यूजिक इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान भी बनाई. अब जब वे इस दुनिया में नहीं हैं तो हर कोई उस कमी को साफ महसूस कर पा रहा है.

उनके हिट गानों के याद कर शोक में डूबे फैंस

#SardoolSikander Grew up listening to his songs, and we still play his songs everyday at home. Terribly shocking and heartbreaking loss...the Punjabi music industry will never be the same. A true legend gone too soon 🙏🏼💔 pic.twitter.com/N5OufmmJp3 — Jasleen Grewal (@__jasgrewal) February 24, 2021