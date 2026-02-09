scorecardresearch
 
68 साल की हुईं अमृता सिंह, 'मॉमी जान' के लिए सारा की इमोशनल पोस्ट, बोलीं- दुनिया में...

अमृता सिंह के बर्थडे पर उन्हें फैंस और सेलेब्स से खूब बधाइयां मिल रही हैं. मगर सबसे स्पेशल विश उन्हें बेटी सारा अली खान से मिली है. सारा ने मां पर खूब प्यार लुटाया है. तो देखना नहीं चाहेंगे अमृता सिंह के लिए सारा की पोस्ट?

अमृता सिंह के लिए सारा की पोस्ट (Photo: Instagram @saraalikhan95)
एक्ट्रेस अमृता सिंह आज ( 9 फरवरी) को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. अमृता 68 साल की हो गई हैं. एक्ट्रेस के बर्थडे पर उनकी लाडली बेटी सारा अली खान ने अपनी 'मॉमी जान' के लिए एक स्पेशल पोस्ट शेयर की है. अमृता के लिए सारा की लविंग पोस्ट ने फैंस का भी दिल जीत लिया है.

सारा ने मां पर लुटाया प्यार

सारा अली खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर मां अमृता सिंह संग कई सारी तस्वीरें शेयर की हैं. फोटोज में मां-बेटी का खूबसूरत बॉन्ड देखते ही बनता है. सारा और अमृता किसी तस्वीर में एक दूसरे संग क्वालिटी टाइम स्पेंड करती नजर आईं, तो कभी वेकेशन पर चिल करती दिखीं. उनके साथ कुछ फोटोज में इब्राहिम अली खान भी दिखाई दिए.

मां संग खूबसूरत तस्वीरें शेयर करते हुए सारा ने अमृता सिंह को खास अंदाज में बर्थडे विश किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा- हैप्पिएस्ट बर्थडे मॉमी जान. पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं आपसे करती हूं. मां आप हमारी सबसे बड़ी प्लेसिंग हो. 

 

सारा की बेस्ट फ्रेंड हैं अमृता सिंह

सारा ने पोस्ट में मां को अपना बेस्ट ट्रैवल बडी भी बताया है. सारा की पोस्ट से साफ जाहिर है कि अमृता सिंह सिर्फ उनकी मां नहीं हैं, बल्कि दोस्त भी हैं. सारा की पोस्ट पर फैंस भी अमृता सिंह को बर्थडे विश कर रहे हैं और उन्हें हमेशा यूं ही खुश रहने की दुआएं दे रहे हैं. 

अमृता सिंह बॉलीवुड इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं. उन्होंने बेताब, मर्द, खुदगर्ज, तूफान जैसी फिल्मों में काम किया है. पर्सनल लाइफ की बात करें तो अमृता ने करियर के पीक पर सैफ अली खान संग शादी रचाई थी. शादी से उनके दो बच्चे हैं, सारा अली खान और इब्राहिम अली खान. मगर शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों के रिश्ते में दूरियां बढ़ गईं और फिर दोनों तलाक लेकर अलग हो गए. मगर तलाक के बाद भी अमृता ने दूसरी शादी नहीं रचाई. वो अपने दोनों बच्चों संग खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं. 

हम भी उन्हें बर्थडे पर ढेरों शुभकामनाएं देते हैं- Happy Birthday Amrita Singh!

