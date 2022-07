Koffee With Karan 7: कौन हैं वे दो भाई जिन्हें Sara Ali Khan-Janhvi Kapoor ने किया डेट?

कॉफी विद करण 7 का दूसरा एपिसोड सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. इस एपिसोड में बॉलीवुड की यंग डीवा सारा अली खान और जाह्नवी कपूर ने धूम मचाई. इस एपिसोड के दौरान दोनों दोस्तों ने अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताया. साथ ही दोनों ने पर्सनल लाइफ और ट्रेवल को लेकर अपने प्यार के बारे में भी बातें कीं.

जाह्नवी-सारा ने किया दो भाइयों को डेट

जाह्नवी कपूर और सारा अली खान बेस्ट फ्रेंड्स हैं. दोनों साथ में दो ट्रिप्स पर जा चुकी हैं. अपने शो में करण जौहर ने खुलासा किया कि दोनों एक्ट्रेसेज 2 भाइयों को भी डेट कर चुकी हैं. करण ने कहा, 'कोविड से पहले की बात है, मुझे नहीं पता कि आज आप लोगों की दोस्ती किस लेवल पर है. लेकिन आप दोनों ने 2 भाइयों को डेट किया है, मतलब अतीत में. हम तीनों के बीच भी जो बॉन्ड बना है वो इसलिए क्योंकि वो दोनों लड़के मेरी ही बिल्डिंग में रहते थे.' करण की बात को सुनकर सारा और जाह्नवी शॉक्ड हो गई थीं.

अब करण के इस खुलासे के बाद सभी जानना चाहते हैं कि आखिर वो 2 भाई कौन हैं. कई फैंस ने पता भी लगा लिया है कि आखिरी वो दो भाई कौन थे. सोशल मीडिया पर दोनों को लेकर चर्चे भी शुरू हो गए हैं. यूजर्स का कहना है कि यह दोनों पहारिया ब्रदर्स थे. जाह्नवी और सारा, वीर पहारिया और शिखर पहारिया को डेट कर रही थीं.

कौन हैं पहारिया ब्रदर्स?

सोशल मीडिया पर जाह्नवी कपूर और सारा अली खान की पहारिया ब्रदर्स के साथ ढेरों फोटोज एक बार फिर वायरल हो गई हैं. वीर को सारा ने डेट किया था, तो वहीं जाह्नवी शिखर के साथ रिश्ते में थीं. दोनों के रिलेशनशिप को लेकर एक समय पर काफी अफवाहें उड़ी थीं और फोटोज वायरल हुई थीं. हालांकि दोनों ही एक्ट्रेसेज ने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा है.

वीर और शिखर एक बड़े और पॉलिटिकल परिवार से हैं. दोनों के पिता संजय पहारिया हैं, जो बिजनेसमैन हैं. उनके नाना महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे हैं. मां का नाम स्मृति पहारिया है. वीर की उम्र 28 है और दुबई में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है. शिखर की उम्र 23 है. दोनों भाइयों ने साल 2018 में इंडिया विन, एक गेमिंग और एंटरटेनमेंट वेबसाइट को साथ में ज्वाइन किया है.

इन फिल्मों में नजर आएंगी एक्ट्रेसेज

करियर की बात करें तो जाह्नवी कपूर अपनी फिल्म 'गुड लक जेरी' की रिलीज का इंतजार कर रही हैं. वहीं सारा अली खान विक्रांत मैसी के साथ फिल्म 'गैसलाइट' और विक्की कौशल के साथ डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर की फिल्म में नजर आएंगी.