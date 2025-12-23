scorecardresearch
 
'जोर से थप्पड़ मारो, मैं ग‍िर नहीं रहा', को-स्टार से बोले अक्षय खन्ना, मगर फिल्म से कट गया ये सीन

धुरंधर में अक्षय खन्ना ना सिर्फ पत्नी बनी सौम्या टंडन से थप्पड़ खाते हैं, बल्कि सपोर्टिंग एक्टर आदित्य उप्पल और संजय दत्त से भी मार खाते हैं. लेकिन आदित्य के मुताबिक इस सीन में कांट छांट की गई है. ऐसा क्यों, जानें इस खबर में.

अक्षय खन्ना को थप्पड़ मारने में डरे आदित्य उप्पल (Photo: Screengrab)
अक्षय खन्ना को थप्पड़ मारने में डरे आदित्य उप्पल (Photo: Screengrab)

फिल्म ‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना की एक्टिंग की हर तरफ जमकर तारीफ हो रही है. ये उनकी स्क्रीन पर परफेक्ट मौजूदगी उनकी तैयारी और सीन को निभाने के सिनेमैटिक तरीके का नतीजा है. अब फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सामने आया है, जिसे फिल्म में ओमर हैदर (पाकिस्तानी टास्क फोर्स मेंबर) का रोल निभाने वाले आदित्य उप्पल ने शेयर किया है.

जब अक्षय को जड़ा जोर का थप्पड़

आदित्य ने बताया कि वैन वाले सीन में खुद अक्षय ने उनसे कहा था कि उन्हें जोर से मारें. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एक सीनियर एक्टर को पीटने में उन्हें झिझक हो रही थी. हालांकि किसी तरह ये सीन शूट हुआ, लेकिन बाद में इसे लंबा होने की वजह से आदित्य ने एडिट करवा दिया.

अभिषेक पाली से बातचीत में आदित्य ने कहा कि- शुरुआत में थोड़ी झिझक थी. वो सीनियर एक्टर हैं. लेकिन जब मैं ओमर हैदर बन जाता हूं, तो वो मेरे लिए रहमान डकैत होते हैं. चाहे कितनी भी तैयारी कर लो, एक सेकंड के लिए हिचक जरूर होती है. संजय सर ने उन्हें मारा और फिर हमें कहा कि अब इन्हें पीटो. हमने सच में उन्हें मारा, हालांकि वो शॉट अब एडिट हो चुका है, लेकिन सीन काफी लंबा था.

आदित्य ने आगे बताया कि- जब मैंने पहली बार उन्हें मारा तो मैं थोड़ा डर गया था और हल्के से मारा. मुझे लगा कहीं उन्हें सच में चोट न लग जाए, क्योंकि जगह भी बहुत छोटी थी. वैन भी चल नहीं रही थी, सिर्फ लोग उसे हिला रहे थे. तभी आदित्य सर ने कहा कि ठीक से करो. बल्कि अक्षय सर ने खुद मुझसे कहा,‘तेज से मारो, मैं गिर नहीं रहा हूं.’ जब उन्होंने दूसरी बार ऐसा कहा, तब मैंने पूरी ताकत से मारा.

शूटिंग से पहले दी गई गन हैंडलिंग ट्रेनिंग

गन ट्रेनिंग को लेकर आदित्य ने बताया कि- हमें पूरी तरह से प्रॉपर हथियारों की ट्रेनिंग दी गई थी. आदित्य सर इस बात को लेकर बहुत सख्त हैं कि शूटिंग पर आने से पहले हर एक्टर को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए. चाहे आपका छोटा-सा शॉट हो या आप सिर्फ सीन में खड़े हों, आपको गन चलाना आना चाहिए. और मैं पाकिस्तानी ऑफिसर का रोल कर रहा था, तो ये और भी जरूरी था कि मेरी गन हैंडलिंग किसी आम अपराधी से अलग दिखे.

एक्टर ने आगे कहा कि- तीन तरह की गन थीं, जिनमें मेरे पास ग्लॉक गन थी. मुझे मैगजीन निकालना, गन को लोड-अनलोड करना और चलाना सीखना पड़ा. गन का मैकेनिज्म समझना जरूरी था. आदित्य सर चाहते हैं कि सेट पर वक्त बर्बाद न हो और हर सीन पूरी तैयारी के साथ किया जाए.

आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, सारा अर्जुन, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल समेत कई बड़े सितारे नजर आ रहे हैं. फिल्म ने दुनियाभर में बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है.

---- समाप्त ----
