संजू हजारी: बॉक्स ऑफ‍िस के असली बादशाह हैं संजय दत्त, 3 फ‍िल्में 1000 करोड़ पार

अब संजय दत्त क्यूट बॉय नहीं बल्कि खतरनाक विलेन, जबरदस्त जाबाज अफसर और कड़क पुलिसवाले हो गए हैं. उनके इन्हीं सब रूपों को अलग-अलग फिल्मों में बीते चार सालों में देखा जा चुका है. 4 साल में संजय ने 'केजीएफ 2', 'जवान' और 'धुरंधर' जैसी धुआंधार फिल्मों में काम किया है.

संजय दत्त ने बनाया रिकॉर्ड (Photo: Screengrab)

संजय दत्त बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक हैं. 80 के दशक में अपने करियर की शुरुआत करने के बाद फैंस के फेवरेट बन गए 'संजू बाबा', आज के जमाने में भी फैंस के पसंदीदा एक्टर बने हुए हैं. हालांकि अब कारण अलग है. अपने लुक्स, रोमांस और दमदार एक्शन के लिए संजय दत्त को पहले जाना जाता था. लेकिन बॉलीवुड में कमबैक के बाद से उन्होंने अपने करियर की दिशा और दर्शकों के मन में अपनी छवि को एकदम बदल लिया है.

संजय की एक नहीं तीन फिल्मों ने कमाए 1000 करोड़ 

अब संजय दत्त क्यूट बॉय नहीं बल्कि खतरनाक विलेन, जबरदस्त जाबाज अफसर और कड़क पुलिसवाले हो गए हैं. उनके इन्हीं सब रूपों को अलग-अलग फिल्मों में बीते चार सालों में देखा जा चुका है. 4 साल में संजय ने 'केजीएफ 2', 'जवान' और 'धुरंधर' जैसी धुआंधार फिल्मों में काम किया है. इन सभी में एक बात जो खास है, वो ये है कि इन सभी ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है. इसी के साथ संजय दत्त इकलौते बॉलीवुड एक्टर बन गए हैं, जिनकी एक नहीं बल्कि 3 फिल्में 1000 करोड़ क्लब में शामिल हैं.

संजय दत्त की पहली बड़ी पैन-इंडिया हिट रही फिल्म 'केजीएफ 2' ने लगभग 1230 करोड़ रुपये का जबरदस्त कलेक्शन किया था. इस फिल्म में उन्हें विलेन अधीरा के किरदार में देखा गया, जिसको दर्शकों ने खूब सराहा. इसके बाद शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर 'जवान' में संजय, छोटे मगर दमदार किरदार में नजर आए. इस पिक्चर ने करीब 1160 करोड़ रुपये की कमाई की.

संजय दत्त की फिल्मों ने कमाए 1000 करोड़

उनकी लेटेस्ट फिल्म 'धुरंधर' बीते एक महीने से देश के साथ-साथ विदेश में भी छाई हुई है. इस पिक्चर में रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की परफॉरमेंस के चर्चे हो रहे हैं. लेकिन चौधरी असलम खान जैसे जाबाज पुलिस अफसर का रोल निभाने वाले संजय दत्त ने इससे अपना ही अलग रिकॉर्ड बना लिया है. 'धुरंधर' ने दुनियाभर में तकरीबन 1250 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है और अभी भी इसकी कमाई जारी है. इसी के साथ संजय दत्त, बॉलीवुड के वो अकेले एक्टर बन गए हैं, जिनकी तीन फिल्मों ने 1000 करोड़ जितनी बड़ी कमाई की है.

संजय दत्त, बॉलीवुड के मल्टी टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं. उन्होंने अपने करियर में रोमांटिक, एक्शन, कॉमेडी सबकुछ किया है. फिल्म 'खलनायक', 'वास्तव' और 'साजन' ने उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एक्टर स्थापित किया था. इसके बाद 'मुन्नाभाई एमबीबीएस' से उन्हें इंडस्ट्री में एक और मौका मिला. उन्होंने दर्शकों को दिखाया कि वो एंटी हीरो के साथ-साथ कॉमेडी वाले रोल्स भी कर सकते हैं. अब आज के दौर में संजय दत्त के किरदार एकदम बदल गए हैं. वो विलेन के साथ-साथ कड़क शख्स के रोल्स कर फैंस का दिल जीत रहे हैं. जल्द उन्हें फिल्म 'धुरंधर 2' में देखा जाएगा.

---- समाप्त ----
