'एक था टाइगर' से पहले इस फिल्म में दिखती सलमान-कटरीना की जोड़ी, प्रोड्यूसर बोनी कपूर का खुलासा

सुपरस्टार सलमान खान ने यूं तो कई हीरोइन्स संग फिल्मों में काम किया. लेकिन फैंस की फेवरेट कटरीना कैफ हैं, जिनके साथ उनकी जोड़ी सभी को बहुत पसंद आती है. दोनों 'स्पाई यूनिवर्स' में टाइगर और जोया बनकर खूब वाहवाही भी लूट चुके हैं. उनके चाहने वालों को उनकी फिल्म 'एक था टाइगर' सबसे ज्यादा पसंद आती है. लेकिन इस फिल्म से पहले दोनों एक और फिल्म में नजर आने वाले थे.

कैसे सलमान खान को मिली 'वॉन्टेड'?

प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने कई सालों बाद अपनी हिट फिल्म 'वॉन्टेड' पर बात की, जिसने सलमान खान के करियर को एक नई रौशनी दी थी. इस फिल्म से एक्टर की एक्शन हीरो वाली इमेज भी बनी. ये फिल्म महेश बाबू की सुपरहिट तेलुगू फिल्म 'पोकिरी' का ऑफिशियल रीमेक थी. बोनी कपूर ने बताया है कि कैसे उन्होंने सलमान को फिल्म में कास्ट किया.

बोनी कपूर ने कहा, 'मैंने 2006 में डायरेक्टर पूरी जगन्नाथ की तेलुगू सुपरहिट फिल्म पोकिरी देखी थी. मुझे लगा कि उसका हीरो वाला रोल यानी राधे उर्फ राजवीर शेखावत, सलमान खान के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. मैं चाहता था कि सलमान वो फिल्म देख लें, इसलिए मैंने दो स्पेशल शो भी रखवाए थे, लेकिन उनके बिजी शेड्यूल की वजह से वो आ नहीं पाए. मुझे डर लग रहा था कि कहीं तमिल रीमेक पहले रिलीज हो गई और अगर वो भी मूल फिल्म जितनी बड़ी हिट हो गई, तो कोई दूसरा बॉलीवुड एक्टर या प्रोड्यूसर हिंदी रीमेक के राइट्स ले लेगा. गजनी की तरह मैं पोकिरी भी गंवा दूंगा.'

कटरीना को कास्ट करना चाहते थे सलमान, क्यों नहीं बनी जोड़ी?

प्रोड्यूसर ने आगे बताया कि एक दिन सलमान फिल्म देखने आए. जिसे देखने के बाद, उन्होंने बोनी कपूर से कुछ नहीं कहा. लेकिन जाते-जाते उन्होंने थंब्स-अप करके प्रोड्यूसर को यकीन दिलाया कि उन्हें फिल्म पसंद आई. बोनी कपूर ने अंत में ये भी खुलासा किया कि सलमान फिल्म में पहले कटरीना कैफ को कास्ट करना चाहते थे.

उन्होंने कहा, 'सलमान ने तब वॉन्टेड में हीरोइन के रोल के लिए कटरीना कैफ के नाम का सुझाव दिया था. लेकिन चूंकि हीरोइन शुरू में राधे के लिए अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूजन में है, इसलिए मैंने सोचा कि बेहतर होगा हम किसी ऐसी एक्ट्रेस को लें जिसने पहले कभी उनके साथ जोड़ी ना बनाई हो. हमने आयशा टाकिया को चुनने से पहले जेनेलिया डिसूजा का भी नाम सोचा था.'

बता दें कि सलमान खान की फिल्म वॉन्टेड साल 2009 में आई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट थी. इस फिल्म के बाद सलमान के सितारे चमक उठे थे. वो लगातार बॉक्स ऑफिस पर राज करने लगे.

---- समाप्त ----