'बैटल ऑफ गलवान' के सेट पर लेट आते थे सलमान, हैं अनप्रोफेशनल? चित्रांगदा सिंह ने बताया सच

बॉलीवुड से सुपरस्टार सलमान खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर उन्होंने अपनी मच-अवेटेड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का फर्स्ट टीजर जारी किया, जो उनके पक्के फैंस को बेहद पसंद आया. फिल्म की चर्चा सोशल मीडिया पर शुरू हो चुकी है. अब इसी बीच सलमान की हीरोइन चित्रांगदा सिंह का भी इंटरव्यू वायरल हुआ है.

सलमान के लेट आने पर क्या बोलीं चित्रांगदा?

चित्रांगदा सिंह 'बैटल ऑफ गलवान' में पहली बार सलमान खान के साथ काम कर रही हैं. सलमान के लिए कई बार कहा जाता है कि वो अपनी फिल्मों की शूटिंग पर टाइम से नहीं पहुंचते हैं. उनकी पिछली फिल्म 'सिकंदर' बनाने वाले डायरेक्टर ए.आर.मुरुगदोस ने भी कहा था कि सलमान सेट पर काफी लेट आते थे, जिससे दिन वाले सीन उन्हें रात में शूट करने पड़ते थे.

अब जूम संग बातचीत में चित्रांगदा ने सलमान के लेट आने की अफवाहों पर कहा, 'मैंने भी ये बात सुनी थी और मैं खुद इसकी गवाही दे सकती हूं कि वो एक भी दिन सेट पर लेट नहीं हुए. कभी-कभी जब फिल्म में कोई बहुत जरूरी और इमोशनल सीन शूट हो रहा होता था, तो वो तब भी मौजूद रहते थे जब उनका शॉट भी नहीं था. वो सुबह 10.30 बजे सेट पर पहुंच जाते थे, और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं. बल्कि लगातार तीन दिन तक ऐसा हुआ.'

'सबके अपने-अपने अनुभव की बात होती है. मैं तो बस वही बता रही हूं जो मैंने खुद उनके साथ देखा और महसूस किया है. वो पूरी तरह से काम में डूबे रहते हैं. हर वक्त सोचते रहते हैं कि इस सीन को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है. ये स्टेज्ड ना लगे, इसके लिए क्या करें? जो सीन लिखा हुआ है, उसे स्क्रीन पर ऐसे कैसे उतारा जाए कि वो सच लगे. उन्हें ऐसे करते हुए देखना सचमुच बहुत अच्छा लगता है.'

क्या सचमुच अनप्रोफेशनल हैं सलमान?

सलमान को लेकर एक और बड़ा दावा किया जाता है कि वो अपने काम के प्रति अनप्रोफेशनल हैं. एक्टर अपने सीन्स में ज्यादा जोर नहीं डालते. मगर अब उनके साथ काम कर चुकीं चित्रांगदा ने कहा, 'मेरे लिए तो सब कुछ सरप्राइज ही था. लोग इतना कुछ बताते हैं ना, तो लगता है कि अरे वाह, ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा. लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था.'

'वो हर किसी की परफॉर्मेंस में पूरी तरह शामिल रहते थे. पहले ये देखना चाहते थे कि अब तक क्या-क्या शूट हो चुका है, फिर बैठकर पूरा देखते थे. जब लोग कहते हैं कि उन्हें अपनी फिल्मों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे वो बात बिल्कुल पसंद नहीं आती. वो तो बहुत ज्यादा लगे रहते हैं, बहुत चिंता करते हैं. शायद मैं उनकी एक अलग वाली साइड देख रही हूं. मुझे उस इंसान की बहुत इज्जत है, क्योंकि वो अपने काम के प्रति इतने समर्पित हैं. उनका दिमाग सिर्फ और सिर्फ काम में ही रहता है.'

बात करें सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की, तो ये फिल्म 17 अप्रैल 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी. इस फिल्म की कहानी भारत-चीन के बीच गलवान घाटी में लड़ी गई सच्ची कहानी पर बेस्ड है.

