ऐश्वर्या से टूटा नाता, विवेक ओबेरॉय के लगाए आरोपों से भड़क उठे थे सलमान खान, प्रोड्यूसर का दावा

सलमान खान में बीते सालों में कितना फर्क आया है इसका खुलासा पुराने दोस्त प्रोड्यूसर शैलेन्द्र सिंह ने किया. उन्होंने बताया कि विवेक ओबेरॉय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सलमान कैसे गुस्से से आग बबूला हो रहे थे. लेकिन उन्होंने एक्टर को चुपचाप लड़ने की रणनीति बताई.

क्यों हुआ था विवेक ओबेरॉय, सलमान खान का झगड़ा? (Photo: ITG)

सलमान खान बलीवुड के ऐसे एक्टर रहे हैं जिनका विवादों ने कभी साथ नहीं छोड़ा. लेकिन इन कॉन्ट्रोवर्सीज से पहले वो एक सिर्फ एक आम लड़के थे, जो साउथ मुंबई में अपने एक दोस्त की बिल्डिंग में मिलने आया करते थे. प्रो़ड्यूसर शैलेन्द्र सिंह के मुताबिक, वहीं से उनकी और सलमान की दोस्ती की शुरुआत हुई थी. उस समय सलमान की जिंदगी में ना तो शोहरत ने कदम रखा था और ना ही किसी कठिनाई ने.

स्टारडम से पहले की दोस्ती

शैलेन्द्र सिंह ने सलमान खान के साथ अपनी पुरानी दोस्ती, विवेक ओबेरॉय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐश्वर्या राय के साथ सलमान के रिश्ते और उस पल के बारे में खुलकर बात की, जिसने उनकी दोस्ती को खत्म कर दिया.

सिद्धार्थ कनन से बातचीत में शैलेन्द्र ने बताया कि वह सलमान को कफ परेड के दिनों से जानते थे, जब जिंदगी लाइमलाइट से बहुत दूर थी. उन्होंने कहा- मैं कफ परेड में रहता था. सलमान वहां अपनी पहली गर्लफ्रेंड शाहीं जाफरी से मिलने आया करते थे. सलमान दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं. वह शानदार इंसान हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ वह रहते हैं, वह थोड़े अजीब हैं.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ‘बहुत गुस्से में थे’

इसके बाद बातचीत बॉलीवुड के सबसे चर्चित पलों में से एक पर पहुंची. शैलेन्द्र ने 2003 में विवेक ओबेरॉय की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की बात याद की, जिसमें विवेक ने आरोप लगाया था कि सलमान ने उन्हें धमकाया है. शैलेन्द्र ने बताया कि वह इसके बाद सलमान से मिलने गए थे. वह बहुत गुस्से में थे. पहले सलमान अपने जज्बात खुलकर दिखाते थे, अब उनमें काफी कंट्रोल आ गया है.

शैलेन्द्र ने बताया कि उस समय उन्होंने सलमान को क्या सलाह दी थी. वो बोले- विवेक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने सलमान से कहा कि जिंदगी में हमें रिएक्ट नहीं, बल्कि सोच-समझकर एक्ट करना चाहिए. जो करना है, वह बाद में भी किया जा सकता है. अभी बैठो, एक ड्रिंक लो और उसे जो करना है करने दो.

‘चुपचाप लड़ाई लड़ो’

शैलेन्द्र ने आगे बताया कि उन्होंने सलमान से कहा था कि वह सार्वजनिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया न दें.
वो बोले- मैंने उनसे कहा कि जल्दबाजी में कुछ मत करो, इंतजार करो और चुपचाप अपनी लड़ाई लड़ो. मुझे लगता है उन्होंने ऐसा ही किया. उन्होंने यह तय किया कि विवेक को बॉलीवुड में काम न मिले. मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन बाहर से ऐसा ही लगता है.

