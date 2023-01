Pathaan: जख्मी 'पठान' को बचाने आया टाइगर, सलमान का कैमियो Leak, एक्शन सीक्वेंस देख थियेटर्स में बजीं तालियां

कम ही होता है जब बॉलीवुड के दो सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान स्क्रीन शेयर करते हैं. 25 जनवरी को रिलीज हुई पठान ने दोनों एक्टर्स ने फैंस को बड़ी ट्रीट दे डाली है. पठान में किंग खान और दबंग खान साथ आए हैं. मूवी में सलमान खान ने कैमियो प्ले किया है. ये चंद मिनटों का कैमियो अब सोशल मीडिया पर लीक भी हो गया है.

सलमान का कैमियो लीक

अगर आप पठान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने से चूक गए हैं, तो निराश होने की बात नहीं. क्योंकि सोशल मीडिया पर पठान से जुड़े कई क्लिप्स पहले शो के प्रीमियर होते ही लीक हो गए हैं. पठान से शाहरुख और सलमान का कैमियो सीन भी इन्हीं में से एक है. पठान और टाइगर का ऐसा यूनियन आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा. ये पहली बार है जब पठान और टाइगर एक साथ स्क्रीन पर एक्शन करते दिख रहे हैं. लीक वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे टाइगर अपने दोस्त पठान को दुश्मनों से बचाने आया है.

साथ आए सलमान-शाहरुख

हाई ओक्टेन एक्शन सीक्वेंस के बीच जान की बाजी लगी है. शाहरुख खान बुरी तरह जख्मी हैं. वे दुश्मनों से घिरे हुए हैं. मिसाइलों से उनपर दुश्मन वार कर रहे हैं. तभी अपने दोस्त को बचाने आए टाइगर की धांसू एंट्री होती है. पठान से मिलते ही टाइगर ने कहा- तेरे लिए आया हूं. बहुत बड़ा कांड किया है ना तूने. किंग खान जवाब में कहते हैं- पठान हूं. इसके बाद दोनों दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हैं. दोनों हाथ में मशीन गन से गोलियां दागकर दुश्मनों को मार गिराते हैं. मतलब फुल तबाही मचाते हैं.

Brothers Of Destruction With Machine Guns !! Full Tabahi H Bhaii, Public Bawal Kat Rhi H, Chikh Rahe H, Chilla Rhe H, Sitiya Maar Rhe H, Total Pagalpanti Ho Rhi H Boss 💥🔥 OMG Whattaa Sequence Yaar #Tiger #Pathaan Set The Screens Is On Fire 🔥🔥 #SalmanKhan #ShahRukhKhan pic.twitter.com/vwR1iMhjE0

#Tiger enters with his iconic scarf and legendary BGM and as a result, the theaters turned into stadium. What a screen presence🔥 #Pathaan. pic.twitter.com/I4hYreLM0E