'मेरी जान वतन पे जाए तो...','बैटल ऑफ गलवान' का पहला गाना 'मातृभूमि' रिलीज, सरहद पर दिखा सलमान खान का जोश

सलमान खान की मच-अवेटेड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' के मेकर्स ने टीजर के बाद फिल्म का पहला गाना 'मातृभूमि' रिलीज कर दिया है. गाना देशभक्ति की भावना से भरपूर है. गाने के लिरिक्स पहली बार में ही दिल को छू लेते है. गणतंत्र दिवस से पहले देशभक्ति से भरपूर 'मातृभूमि' गाने ने फैंस को खुश कर दिया है. गाना सुनने के बाद फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट सुपर हाई हो गई है.

'मातृभूमि' गाने में दिखा सलमान का जोश

गाने में सलमान खान एक भारतीय सेना अधिकारी के रूप में नजर आ रहे हैं. उनके साथ एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह भी दिखाई दीं. दोनों की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री काफी नेचुरल और खूबसूरत लग रही है. गाने में सलमान और चित्रांगदा सिंह, दोनों को दो छोटे बच्चों के साथ एक परिवार के रूप में दिखाया गया है, जहां घर के सुकून भरे पल और गलवान की जंग के कड़े दृश्य साथ-साथ चलते हैं.

गाने में परिवार और देश के प्रति सेना के कर्तव्य और संघर्ष के पलों को दिखाया गया है, जो प्यार, बलिदान और देशसेवा के भाव को और भी गहराई से सामने लाते हैं. 'मातृभूमि' गाना 'बैटल ऑफ गलवान' का इमोशनल और देशभक्ति से भरा एहसास देता है. इस गाने को हिमेश रेशमिया ने कंपोज किया है, जिन्होंने एक बार फिर दिल को छू लेने वाली और असरदार धुन के साथ अपनी खास छाप छोड़ी है.

गाने को लेकर क्या बोले हिमेश रेशमिया

हिमेश ने गाने को लेकर कहा-' बैटल ऑफ गलवान' के लिए 'मातृभूमि' बनाना उनके लिए काफी इमोशनल रहा. उन्होंने कहा कि गाने की फील सेना की बीट्स और उनकी एनर्जी से आई है. अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल के साथ काम करना खास था, और सलमान खान के साथ फिर से जुड़ना, साथ ही सलमान खान फिल्म्स म्यूज़िक लेबल से गाने का रिलीज होना, इस पूरे सफर को और भी स्पेशल बना देता है.

'मातृभूमि' के लिरिक्स समीर अंजन ने लिखे हैं, जबकि इसे अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज दी है, जो इंडियन म्यूजिक की सबसे पसंदीदा आवाजों में से हैं.

कब रिलीज होगी फिल्म?

'बैटल ऑफ गलवान' को सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. फिल्म को अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट किया है. फिल्म बहादुरी, बलिदान और जज्बे की कहानी दिखाने का वादा करती है. सलमान के साथ चित्रांगदा सिंह भी अहम किरदार में नजर आएंगी. सलमान की ये फिल्म 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म को दर्शकों का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है.

