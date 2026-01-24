scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मेरी जान वतन पे जाए तो...','बैटल ऑफ गलवान' का पहला गाना 'मातृभूमि' रिलीज, सरहद पर दिखा सलमान खान का जोश

'बैटल ऑफ गलवान' का पहला गाना रिलीज के साथ ही फैंस का फेवरेट बन चुका है. गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले देशभक्ति से भरपूर 'मातृभूमि' गाना रिलीज करके सलमान खान ने फैंस को स्पेशल ट्रीट दी है. आपने सुना गाना?

Advertisement
X
बैटल ऑफ गलवान का पहला गाना रिलीज (Photo: X/@BeingSalmanKhan)
बैटल ऑफ गलवान का पहला गाना रिलीज (Photo: X/@BeingSalmanKhan)

सलमान खान की मच-अवेटेड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' के मेकर्स ने टीजर के बाद फिल्म का पहला गाना 'मातृभूमि' रिलीज कर दिया है. गाना देशभक्ति की भावना से भरपूर है. गाने के लिरिक्स पहली बार में ही दिल को छू लेते है. गणतंत्र दिवस से पहले देशभक्ति से भरपूर 'मातृभूमि' गाने ने फैंस को खुश कर दिया है. गाना सुनने के बाद फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट सुपर हाई हो गई है. 

'मातृभूमि' गाने में दिखा सलमान का जोश

गाने में सलमान खान एक भारतीय सेना अधिकारी के रूप में नजर आ रहे हैं. उनके साथ एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह भी दिखाई दीं. दोनों की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री काफी नेचुरल और खूबसूरत लग रही है. गाने में सलमान और चित्रांगदा सिंह, दोनों को दो छोटे बच्चों के साथ एक परिवार के रूप में दिखाया गया है, जहां घर के सुकून भरे पल और गलवान की जंग के कड़े दृश्य साथ-साथ चलते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Battle of Galwan songs
खत्म हुआ इंतजार! बैटल ऑफ गलवान से 'मातृभूमि' का टीजर आया सामने
Salman khan Ashnoor kaur
बिग बॉस OTT पर लगा ताला, नहीं आएगा सीजन 4, मेकर्स ने बताई ये वजह
rimi sen
देश छोड़ दुबई में बसाया सलमान खान की हीरोइन ने घर, बनी रियल स्टेट एजेंट
What are you doing today nothing is visible it looks black fall oh
मुंबई में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए बॉलीवुड स्टार सलमान खान
Border Film: Salman से Aamir तक... ये स्टार्स थे Cast!

गाने में परिवार और देश के प्रति सेना के कर्तव्य और संघर्ष के पलों को दिखाया गया है, जो प्यार, बलिदान और देशसेवा के भाव को और भी गहराई से सामने लाते हैं. 'मातृभूमि' गाना 'बैटल ऑफ गलवान' का इमोशनल और देशभक्ति से भरा एहसास देता है. इस गाने को हिमेश रेशमिया ने कंपोज किया है, जिन्होंने एक बार फिर दिल को छू लेने वाली और असरदार धुन के साथ अपनी खास छाप छोड़ी है.

Advertisement

 

गाने को लेकर क्या बोले हिमेश रेशमिया

हिमेश ने गाने को लेकर कहा-' बैटल ऑफ गलवान' के लिए 'मातृभूमि' बनाना उनके लिए काफी इमोशनल रहा. उन्होंने कहा कि गाने की फील सेना की बीट्स और उनकी एनर्जी से आई है. अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल के साथ काम करना खास था, और सलमान खान के साथ फिर से जुड़ना, साथ ही सलमान खान फिल्म्स म्यूज़िक लेबल से गाने का रिलीज होना, इस पूरे सफर को और भी स्पेशल बना देता है.

'मातृभूमि' के लिरिक्स समीर अंजन ने लिखे हैं, जबकि इसे अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज दी है, जो इंडियन म्यूजिक की सबसे पसंदीदा आवाजों में से हैं. 

कब रिलीज होगी फिल्म?

'बैटल ऑफ गलवान' को सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. फिल्म को अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट किया है. फिल्म बहादुरी, बलिदान और जज्बे की कहानी दिखाने का वादा करती है. सलमान के साथ चित्रांगदा सिंह भी अहम किरदार में नजर आएंगी. सलमान की ये फिल्म 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म को दर्शकों का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली मौसम लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement