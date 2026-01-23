खत्म हुआ इंतजार! बैटल ऑफ गलवान से 'मातृभूमि' का टीजर आया सामने, कल रिलीज होगा सॉन्ग

एक तरफ जहां सनी देओल की देशभक्ति से लबरेज फिल्म 'बॉर्डर 2' रिपब्लिक डे वीकेंड पर रिलीज हो गई है तो वहीं अब बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान के देशभक्ति से भरे गाने का दमदार टीजर रिलीज कर दिया है.

इस देशभक्ति से भरे गाने का नाम 'मातृभूमि' रखा गया है. इस टीजर के देखने के बाद फैंस के बीच बैटल ऑफ गलवान के गाने को लेकर एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है.

क्या दिखाया गया टीजर में?

15 सेकंड के रिलीज किए गए इस टीजर में सेना के बिगुल की गूंज के साथ गाने की शुरुआत होती है. जो देशभक्ति की भावना जगाने के लिए काफी है. अचानक ही हमारा तिरंगा मजबूती के साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है. जो भारतीय जवानों के जज्बे और हौसले की साफ दिखाती है. ये गाना गणतंत्र दिवस से ठीक पहले यानी 24 जनवरी को रिलीज किया जाएगा.

गाने की टाइटल से 'मातृभूमि' से पता पड़ता है कि सॉन्ग देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों को सम्मान और श्रद्धांजलि के तौर पर पेश किया जाएगा. जो इस देश के लिए शहीद हो रहे हैं और दिन रात हमारी सरहदों पर तैनात हैं.

यूजर्स के आए जमकर रिएक्शन

वहीं इस गाने को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं. सोशल मीडिया पर सॉन्ग को लेकर जमकर रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'अरिजीत और श्रेया एक बेहतरीन जोड़ी हैं, इस गाने के रिलीज होने का इंतजार नहीं कर सकता.' वहीं एक यूजर ने लिखा, ' जय हिंद'.



कहां रिलीज होगा ये गाना?

देशभक्ति से भरा हुआ ये गाना सलमान खान फिल्म्स के म्यूजिक चैनल पर कल रिलीज किया जाएगा. इस गाने में म्यूजिक हिमेश रेशमिया ने दिया है. जबकि इसकी कलम समीर अंजान ने संभाली है. वहीं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज का जादू फिर देखने मिलेगा. फैंस इसे लेकर काफी एक्साइटेड हैं.



कब रिलीज होगी फिल्म?

सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. यह फिल्म साल 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई ऐतिहासिक और साहसिक झड़प पर आधारित है. फिल्म का डायरेक्शन अपूर्व लाखिया ने किया है, जबकि संगीत हिमेश रेशमिया ने तैयार किया है.

