Salman Khan 60th Birthday: खास होगा सलमान का 60वां बर्थडे, फार्महाउस पर करेंगे ग्रैंड पार्टी!

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान हर दिल अजीज हैं. 27 दिसंबर को वो अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाले हैं. हर साल दबंग खान के बर्थडे को लेकर फैन्स में अलग क्रेज देखने को मिलता है. फैन्स हमेशा ये जानने को उत्सुक रहते हैं कि सलमान अपना बर्थडे कहां और कैसे सेलिब्रेट करने वाले है. जानते हैं कि 60वें जन्मदिन पर सुपरस्टार का क्या प्लान है.

सलमान के 60वें जन्मदिन का जश्न

हमेशा की तरह सलमान खान का जन्मदिन सेलिब्रेट करने का तरीका वही पुराना वाला रहेगा, प्राइवेट पार्टी. सूत्रों के मुताबिक, एक्टर फिर से अपने पनवेल फार्महाउस पर फैमिली और दोस्तों के साथ छोटी-सी गेट-टुगेदर करने वाले हैं.

हर साल की तरह, सलमान खान पनवेल फार्महाउस पर प्राइवेट बैश रखेंगे. फैमिली के अलावा क्लोज फ्रेंड्स और वो सारे डायरेक्टर्स जो उनके साथ काम कर चुके हैं, उन्हें इनवाइट किया जाएगा. इंडिया टुडे को एक सूत्र ने बताया कि गेस्ट लिस्ट छोटी रखी जाएगी, फोकस पुराने प्रोफेशनल और पर्सनल रिश्तों पर रहेगा, ना कि बड़े इंडस्ट्री वाले जमावड़े पर.

एक स्पेशल ट्रिब्यूट भी प्लान किया गया है. उनके सारे डायरेक्टर्स के मैसेज वाला स्पेशल वीडियो तैयार किया गया है, जिसमें उनकी फिल्मी जर्नी और उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया गया है.

पैपराजी के संग काटेंगे केक

करोड़ों लोगों का प्यार पाने वाले सलमान कामयाबी की ऊंचाई छूने के बावजूद जमीन से जुड़े रहते हैं. सलमान हमेशा अपना बर्थडे अपनों के साथ फार्महाउस पर सेलिब्रेट करते हैं. पार्टी शुरू होने से पहले वो पैपराजी के साथ ट्रेडिशनल तरीके से केक काटते हैं. इस बार भी उनके जन्मदिन का जश्न ऐसा ही रहने वाला है. जो फैंस सलमान को देखकर बड़े हुए हैं उनके लिए ये मोमेंट स्पेशल है. सलमान ने हिंदी सिनेमा में स्टारडम और बॉक्स ऑफिस को नया मुकाम दिया.

वर्क फ्रंट पर सलमान एक्टिव हैं. वो अपनी अपकमिंग फिल्म 'द बैटल ऑफ गालवान' की शूटिंग कर रहे हैं. सलमान के बर्थडे पर फिल्म का टीजर रिलीज किया जाएगा. 'द बैटल ऑफ गालवान' में सलमान एक गंभीर किरदार में नजर आएंगे. फिल्म के लिए उन्होंने अपने लुक पर भी काफी मेहनत की है. सलमान के जन्मदिन पर उनकी फिल्म का टीजर आना, फैन्स के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है.

