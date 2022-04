Runway 34 Review: अजय देवगन का A1 डायरेक्शन, अमिताभ बच्चन ने डाली जान, जानें कैसी है 'रनवे 34'

Runway 34 Review: फिल्म 'रनवे 34' (Runway 34) की स्पेशल स्क्रीनिंग हाल ही में मुंबई में रखी गई. अजय देवगन (Ajay Devgn), अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) स्टारिंग इस फिल्म को देखने के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सेलेब्स आए. यह फिल्म 29 अप्रैल 2022 को थिएटर्स में रिलीज हो रही है. कपिल शर्मा, रितेश देशमुख और जैकी भगनानी ने फिल्म का रिव्यू किया है. सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए सभी अजय देवगन और अमिताभ बच्चन के साथ रकुल प्रीत सिंह की एक्टिंग, डायरेक्शन और दमदार स्टार कास्ट को लेकर तारीफ करते नजर आए.

सेलेब्स ने किया 'रनवे 34' का रिव्यू

स्पेशल स्क्रीनिंग अटेंड करने के बाद रितेश देशमुख ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की. इसमें रितेश, अजय देवगन को गले लगाते नजर आ रहे हैं. रितेश ने लिखा, "बीती रात मैंने रनवे 34 देखी. फिल्म में कोर्टरूम ड्रामा और थ्रिल देखकर मजा आ गया. दोस्त और भाई अजय देवगन को बड़ा सा हग. प्राउड महसूस करता हूं इस आदमी पर जो न जाने कितनी चीजें कर सकता है. प्लेन लेंडिंग सीक्वेंस जो फिल्म में दिखाया गया है, उसका जो डायरेक्शन हुआ है, उसने मेरा दिमाग हिला दिया है. यह एक्टर-डायरेक्ट बॉम्ब है."

