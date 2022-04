जब Alia Bhatt को इंट्रोड्यूस कराते Ranbir Kapoor ने कहा 'मेरी पत्नी को हाय बोलो...', VIDEO

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी को दो हफ्ते होने को हैं, लेकिन फैन्स का मन इनकी शादी की एल्बम से बिल्कुल नहीं भरा है. लगातार सोशल मीडिया पर वे वीडियोज और फोटोज शेयर कर रहे हैं. अब कपल की वरमाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में रणबीर कपूर पहले आलिया भट्ट के गले में वरमाला पहनाते हैं, फिर उन्हें अपनी पत्नी कहकर कपूर खानदान में इंट्रोड्यूस करते हैं. इसी बीच वह आलिया संग लिपलॉक भी करते दिखाई देते हैं. पूरा कपूर खानदान आलिया भट्ट को जोर से 'हाय' बोलता है.

वायरल हो रहा वीडियो

रणबीर कपूर कहते हैं कि मेरी पत्नी को सभी हाय बोलें. इसपर सभी जोर से हाय बोलते हैं और बदले में आलिया भट्ट भी अपने मेहंदी वाले हाथों से सभी को हाय बोलती हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान इस वरमाला सेरेमनी को काफी क्लोजली हैंडल कर रही हैं. वहीं, रणबीर कपूर की आंटी बबीता फ्रंट में बैठी नजर आ रही हैं.

say hi to my wife - Ranbir Kapoor#RanbirAliaWedding pic.twitter.com/mjPjJ5sjnh