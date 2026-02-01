scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

घर के बाहर हुई फायरिंग के वक्त कहां थे रोहित शेट्टी? हमलावर को लेकर सामने आई बड़ी जानकारी

रोहित शेट्टी के घर के बाहर देर रात चार राउंड फायरिंग की गई, जिसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस जांच में अब हमलावर को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है.

Advertisement
X
रोहित शेट्टी के घर पर चार राउंड फायरिंग से दहशत (Photo: Instagram/Rohit Shetty)
रोहित शेट्टी के घर पर चार राउंड फायरिंग से दहशत (Photo: Instagram/Rohit Shetty)

बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर रोहित शेट्टी के मुंबई के जुहू स्थित घर के बाहर बीती देर रात चार राउंड फायरिंग की गई. इसके बाद से ही पूरी इंडस्ट्री में हलचल मची हुई है. पुलिस भी उनके घर के बाहर भारी सख्या में तैनात है. फैंस भी रोहित शेट्टी को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं. अब मामले की जांच में बड़ी जानकारी सामने आई है. 

फायरिंग के वक्त कहां थे रोहित शेट्टी?

नई जानकारी के मुताबिक, बीती देर रात जिस वक्त रोहित शेट्टी के घर के बाहर चार राउंड गोलियां चलीं, उस वक्त रोहित शेट्टी घर के अंदर ही मौजूद थे. 

सम्बंधित ख़बरें

रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग, बढ़ाई गई सुरक्षा
Gun Shots Fired Outside Rohit Shetty's House
निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर चार राउंड फायरिंग, मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम
Actor Imran Khan On Chennai Express
इमरान खान ने क्यों ठुकराई 'चेन्नई एक्सप्रेस'? सालों बाद तोड़ी चुप्पी, बोले- मैं शाहरुख...
Rohit Shetty talks about language barrier in indian cinema
इंडियन सिनेमा में भाषा बनी रुकावट? रोहित शेट्टी ने माना, बोले- एक देश, एक सिनेमा...
Rohit Shetty News
'गोलमाल 5' की तैयारी कर रहे रोहित शेट्टी, पहली बार करीना संग सारा की बनेगी जोड़ी?

मुंबई पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार, प्राथमिक जांच में सामने आया है कि फायरिंग करने वाला आरोपी केवल एक ही था. घटना के बाद इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. सीसीटीवी में आरोपी चलते हुए और फायरिंग करता नजर आ रहा है.

क्राइम ब्रांच के सूत्रों का कहना है कि इस मामले में गैंगस्टर लिंक की आशंका को भी ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. पुलिस हर पहलू से मामले की गहराई से तफ्तीश कर रही है. 

वहीं, रोहित शेट्टी के घर बाहर हुई फायरिंग की पुष्टि करते हुए इस हमले पर मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा- बिल्डिंग पर फायरिंग की गई है. हम सभी पहलुओं से जांच कर रहे हैं. 

Advertisement

मामले की जांच में जुटी पुलिस

रोहित के घर के बाहर हुए हमले के बाद से कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. आसपास के इलाके में भारी संख्या में पुलिसफोर्स तैनात नजर आ रही है. जिस जगह पर फायरिंग हुई है, पुलिस वहां की भी छानबीन करती हुई दिखाई दे रही है.

फैंस भी रोहित शेट्टी के लिए चिंतिंत नजर आ रहे हैं. लेकिन राहत की बात यह है कि इस गोलीबारी में किसी के भी घायल होने की खबर सामने नहीं आई है. रोहित शेट्टी ने भी अभी तक घर के बाहर हुई फायरिंग को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. हालांकि, इस हमले ने सितारों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है. फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है. 

रोहित शेट्टी की बात करें तो वो बॉलीवुड के बेहतरीन फिल्ममेकर्स में शुमार किए जाते हैं. वो गोलमाल अगेन, सिंघम, दिलवाले, चेन्नई एक्सप्रेस जैसी शानदार फिल्में बना चुके हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बजट 2026 लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement