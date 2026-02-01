घर के बाहर हुई फायरिंग के वक्त कहां थे रोहित शेट्टी? हमलावर को लेकर सामने आई बड़ी जानकारी

बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर रोहित शेट्टी के मुंबई के जुहू स्थित घर के बाहर बीती देर रात चार राउंड फायरिंग की गई. इसके बाद से ही पूरी इंडस्ट्री में हलचल मची हुई है. पुलिस भी उनके घर के बाहर भारी सख्या में तैनात है. फैंस भी रोहित शेट्टी को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं. अब मामले की जांच में बड़ी जानकारी सामने आई है.

फायरिंग के वक्त कहां थे रोहित शेट्टी?

नई जानकारी के मुताबिक, बीती देर रात जिस वक्त रोहित शेट्टी के घर के बाहर चार राउंड गोलियां चलीं, उस वक्त रोहित शेट्टी घर के अंदर ही मौजूद थे.

मुंबई पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार, प्राथमिक जांच में सामने आया है कि फायरिंग करने वाला आरोपी केवल एक ही था. घटना के बाद इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. सीसीटीवी में आरोपी चलते हुए और फायरिंग करता नजर आ रहा है.

क्राइम ब्रांच के सूत्रों का कहना है कि इस मामले में गैंगस्टर लिंक की आशंका को भी ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. पुलिस हर पहलू से मामले की गहराई से तफ्तीश कर रही है.

वहीं, रोहित शेट्टी के घर बाहर हुई फायरिंग की पुष्टि करते हुए इस हमले पर मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा- बिल्डिंग पर फायरिंग की गई है. हम सभी पहलुओं से जांच कर रहे हैं.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

रोहित के घर के बाहर हुए हमले के बाद से कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. आसपास के इलाके में भारी संख्या में पुलिसफोर्स तैनात नजर आ रही है. जिस जगह पर फायरिंग हुई है, पुलिस वहां की भी छानबीन करती हुई दिखाई दे रही है.

फैंस भी रोहित शेट्टी के लिए चिंतिंत नजर आ रहे हैं. लेकिन राहत की बात यह है कि इस गोलीबारी में किसी के भी घायल होने की खबर सामने नहीं आई है. रोहित शेट्टी ने भी अभी तक घर के बाहर हुई फायरिंग को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. हालांकि, इस हमले ने सितारों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है. फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

रोहित शेट्टी की बात करें तो वो बॉलीवुड के बेहतरीन फिल्ममेकर्स में शुमार किए जाते हैं. वो गोलमाल अगेन, सिंघम, दिलवाले, चेन्नई एक्सप्रेस जैसी शानदार फिल्में बना चुके हैं.

