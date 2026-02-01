scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

घर पर हुई फायरिंग के बाद रोहित शेट्टी ने कैंसिल किए सभी प्लान, करीबी दोस्तों से की ये रिक्वेस्ट

रोहित शेट्टी ने अपने घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद एक बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने अपने सभी प्लान को कुछ वक्त के लिए कैंसिल कर दिया है और अपने करीबी दोस्तों से खास रिक्वेस्ट की है कि वो उनके घर दो दिनों तक ना आएं.

Advertisement
X
रोहित शेट्टी के घर हुई फायरिंग (Photo: Instagram @itsrohitshetty)
रोहित शेट्टी के घर हुई फायरिंग (Photo: Instagram @itsrohitshetty)

बॉलीवुड डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर बीती रात फायरिंग का मामला सामने आया. उनकी जुहू स्थित बिल्डिंग के बाहर एक शख्स ने चार-पांच राउंड्स फायर किए. हालांकि इस घटना में कोई चोटिल नहीं हुआ है. जिस वक्त ये घटना घटी थी, तब रोहित अपने घर में ही मौजूद थे. डायरेक्टर के घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है. 

फायरिंग के बाद रोहित शेट्टी ने लिया कैसा फैसला?

रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग से पूरी इंडस्ट्री में हडकंप सा मच गया है. फैंस डायरेक्टर और उनके परिवार के लिए चिंतित हैं. रोहित अपने घर में पत्नी और मां के साथ रहते हैं. अब अपने घर पर गोलियां चलने के बाद, फिल्ममेकर की तरफ से एक बड़ी अपडेट सामने आई है. करीबी सूत्रों के मुताबिक, रोहित ने अगले दो दिनों के लिए अपने सारे प्लान कैंसिल कर दिए हैं. उन्होंने अपने करीबी दोस्तों जैसे एक्टर अजय देवगन से भी कहा है कि वो कम से कम अगले 48 घंटे तक उनके घर पर ना आएं. 

सम्बंधित ख़बरें

रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग हुई है. (Photo: ITG)
'अगली बार बेडरूम में छाती पर गोली चलेगी...', रोहित शेट्टी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी
रोहित शेट्टी के घर पर गोलीबारी के आरोप में हिरासत में लिए गए चार लोग लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े हैं. (Photo: ITG)
लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने ही की थी रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग, हुआ खुलासा
Rohit Shetty
Director Rohit Shetty के घर बाहर हुई फायरिंग!
Rohit Shetty Mumbai Residence Firing Case
रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 5 लोगों को किया अरेस्ट
rohit Shetty
रोहित शेट्टी के घर फायरिंग से लॉरेंस गैंग का क्या कनेक्शन है? अब तक ये खुलासे हुए

सूत्रों का कहना है, 'रोहित अभी मुंबई पुलिस के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं और अपना बयान दर्ज करवा रहे हैं. वो जांच में पूरी तरह शामिल हैं. घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन उन्होंने इंडस्ट्री के सभी दोस्तों से कहा है कि घर ना आएं. वो अपने चिंतित दोस्तों और साथियों से सिर्फ फोन और मैसेज पर बात कर रहे हैं.'

Advertisement

क्या है फायरिंग का पूरा मामला?

रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी शुभम लोनकर, आरजू बिश्नोई और हरि बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ली थी, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर हैं. शुभम लोनकर वही गैंगस्टर है, जो बाबा सिद्दिकी हत्याकांड में वॉन्टेड है. शुभम लोनकर ने रोहित शेट्टी को धमकी देते हुए लिखा कि अगर डायरेक्टर ने उनके काम में दखल देना नहीं बंद किया, तो वो उन्हें मार देंगे. जो गोलियां अभी उनके घर के बाहर फायर हुईं, वो उसे बाद में उनके बेडरूम में घुसकर उनकी छाती पर मारेंगे. 

रोहित शेट्टी बॉलीवुड के जाने-माने डायरेक्टर हैं, जिनकी दोस्ती इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों जैसे अजय देवगन, अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान से है. अब उनके घर पर फायरिंग के मामले ने सेलेब्रिटी की सुरक्षा को लेकर कई सारे गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. क्योंकि इस तरह फायरिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. सलमान खान, एल्विश यादव, और दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर के बाहर भी फायरिंग हुई थी. वहीं कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर भी कई राउंड्स फायर किए गए. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बजट 2026 लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement