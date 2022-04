क्यों पापा Rishi Kapoor से गुस्सा होकर Ranbir Kapoor ने छोड़ दिया था अपना घर?

हर मां-बाप की ख्वाहिश होती है कि वो जीते-जी अपने बच्चों की धूम-धाम से शादी करें. आज जब हर जगह रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट की शादी का जिक्र हो रहा है. तो कहीं ना कहीं दिल में ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) की कमी खल रही है. ऋषि कपूर का अरमान था कि वो अपने बेटे की रॉयल वेडिंग करें. पर किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था और बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर ऐसे कई सपने लेकर दुनिया को अलविदा कह चुके हैं.

जब रणबीर ने छोड़ दिया था घर

कपूर परिवार हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े परिवार में शुमार है. इसलिये कपूर हाउस की छोटी से छोटी बात भी हमेशा आग की तरह चारो ओर फैल जाती है. जैसे रणबीर की शादी के वक्त लोगों को वो दौर भी याद आ रहा है, जब उनके और उनके पापा के बीच मनमुटाव पैदा हो गया था. यानी रणबीर और ऋषि कपूर के बीच इतनी दूरियां आ गई थीं कि रणबीर ने अपना घर तक छोड़ दिया था.

कटरीना की वजह से आई थी दूरियां

दीपिका पादुकोण से ब्रेकअप के बाद रणबीर कपूर, कटरीना कैफ (Katrina Kaif) के साथ रिलेशनशिप में आ गये थे. रणबीर की कटरीना से पहली मुलाकात एक्ट्रेस की बर्थडे पार्टी पर हुई थी. इसके बाद कटरीना और रणबीर ऑफिशियली अजब प्रेम की गजब कहानी के शूट पर मिले. फिल्म सुपरहिट हुई और कटरीना-रणबीर की जोड़ी को खूब पसंद किया गया. साथ में काम करते-करते रणबीर-कटरीना के दिल मिले और दोनों एक-दूसरे को डेट करने लगे.

पोते की शादी से पहले रोशनी से जगमगाया Raj Kapoor का बंगला, दिखे 'दूल्हे राजा'

रणबीर कटरीना की मोहब्बत परवान चढ़ रही थी. इस बीच कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि ऋषि कपूर को ये रिश्ता जरा भी पसंद नहीं थी. वहीं रणबीर किसी भी हालत में कटरीना को खोना नहीं चाहते थे. बस इसलिये उन्होंने अपना घर छोड़ कर कटरीना के साथ अलग घर में रहने का फैसला लिया. रणबीर ने कटरीना के लिये सब कुछ छोड़ने का फैसला तो कर लिया था. पर जैसे ही उन्होंने घरवालों से दूरी बनाई. कपल के रिश्ते में दूरी आने लगी. करीब 6-7 साल तक एक-दूजे को डेट करने के बाद कटरीना कैफ और रणबीर कपूर ने अपनी राहें अलग कर लीं.

रणबीर आलिया की शादी, लेकिन वायरल हो गया बर्तन वाला, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

एक इंटरव्यू के दौरान ऋषि कपूर ने ये माना था कि रणबीर कुछ वक्त के लिये घर छोड़ कर चले गये थे. घर छोड़ने की असली वजह क्या थी, ये अब तक पता नहीं चल पाया है. आज रणबीर की शादी के वक्त कई ऐसे किस्से याद आ रहे हैं, जो अतीत की याद दिला रहे हैं. खैर, जो बीत गया वो बीत गया. जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है. बीती बातें भूलाकर रणबीर, आलिया भट्ट (Alia Bhatt) संग नई लाइफ शुरू करने वाले हैं और हमारी ओर से उन्हें नये सफर के लिये All The Best!