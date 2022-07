Ranveer Singh ने खाए कीड़े-सूअर के इंटिमेट पार्ट्स, देखकर हंसे बेयर ग्रिल्स, Video

रणवीर सिंह (Ranveer Singh) जल्द ही नेटफ्लिक्स के स्पेशल शो रणवीर vs वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स (Ranveer vs Wild With Bear Grylls) में नजर आने वाले हैं. इस शो में बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) संग रणवीर जंगल के एडवेंचर पर जाएंगे. अपने एडवेंचर पर एक्टर को कई मुश्किलों का सामना करने के साथ-साथ अजब गजब चीजें खाने भी वाले हैं.

रणवीर ने खाई ये अजीब चीज

शो का एक टीजर सामने आया है जिसमें रणवीर सिंह को कीड़े और जंगली सूअर के प्राइवेट पार्ट्स खाते देखा जा सकता है. ऐसे में उनका यह वीडियो काफी फनी लग रहा है. बेयर ग्रिल्स, रणवीर को कीड़े दिखाते हैं और फिर उन्हें कुछ खाने को देते हैं. यह खाते हुए रणवीर सिंह का चेहरा देखने लायक है. बेयर उनपर हंस भी रहे हैं.

Ranveer is a man on a mission and he needs your help!

Should he eat Maggots or tatte? You get to decide for him! 🫵

Watch #RanveerVsWild and help him make the right choices. Streaming soon! 💥 pic.twitter.com/hPO65xpWxK