रणवीर सिंह ने नहीं छोड़ी डॉन 3, बल्कि मेकर्स ने 'धुरंधर' एक्टर को किया बाहर! सामने आई वजह

रणवीर सिंह इन दिनों सातवें आसमान पर हैं. फिल्म धुरंधर की सफलता ने उनके करियर में बड़ा रोल प्ले किया है. वो काफी समय से एक ब्लॉकबस्टर मूवी की तलाश में थे. धुरंधर ने उनकी ये मुराद पूरी की है. लेकिन फैंस को तब झटका लगा जब अचानक से उनके डॉन 3 मूवी छोड़ने की खबर आई.

डॉन 3 से बाहर हुए रणवीर या...

एक्टर के डॉन 3 छोड़ने के पीछे की दूसरी कहानी अब सामने आई है. इंडिया टुडे डॉट इन की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर ने फिल्म से वॉकआउट नहीं किया बल्कि उन्हें मेकर्स ने इस प्रोजेक्ट से बाहर किया है. सूत्रों के मुताबिक, मेकर्स ने रणवीर की 'अनुचित मांगों' के कारण उन्हें फिल्म से निकाला है. सूत्रों ने वॉकआउट वाली अफवाह को पूरी तरह गलत बताया है. बताया गया कि मीडिया में जो वर्जन चल रहा है, वो गलत है. ये बिल्कुल अलग मामला है.

सूत्र ने कहा, रणवीर की लगातार 3 फिल्में पिटने के बाद भी ऋतेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने उन्हें मौका दिया. वो रणवीर के साथ खड़े रहे, जबकि संजय लीला भंसाली ने बैजू बावरा कैंसल की थी. क्योंकि उस वक्त रणवीर की फिल्में नहीं चल रही थीं.

रणवीर के साथ मेकर्स के मतभेद

सूत्रों का दावा है कि रणवीर का डॉन 3 से बाहर होना मेकर्स के साथ क्रिएटिव डिफरेंस का नतीजा है. फिल्म से बाहर होना रणवीर का फैसला नहीं था. सूत्रों ने कहा- डॉन 3 हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी में से एक है. रणवीर को शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के बाद डॉन का रोल निभाना था, ये किरदार किसी भी एक्टर के लिए सपने के सच होने जैसा है. उस वक्त फरहान इकलौते फिल्ममेकर थे जिन्होंने रणवीर पर भरोसा जताया. जबकि दूसरों ने उनके साथ प्रोजेक्ट बनाने से बैकआउट किया था. ये तब की बात है जब धुरंधर रिलीज भी नहीं हुई थी.

क्या थी अफवाह?

इससे पहले सामने आई रिपोर्ट में कहा गया था कि धुरंधर के सुपरहिट होने के बाद रणवीर अपने काम को लेकर सलेक्टिव हो गए हैं. वो भंसाली, लोकेश कनगराज और एटली जैसे डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहते हैं. बैक टू बैक गैंगस्टर के रोल करने से बचना चाहते हैं. ये भी सुनने में आया कि इस परसेप्शन की वजह से रणवीर ने जय मेहता से प्रलय की शूटिंग जल्दी शुरू करने को कहा.

डॉन 3 से फरहान अख्तर बतौर डायरेक्टर कमबैक कर रहे हैं. लेकिन रणवीर के प्रोजेक्ट से बाहर होने के बाद इसकी फिल्ममेकिंग पर ग्रहण लग गया है. अब डॉन के रोल के लिए नए एक्टर की तलाश हो रही है. रणवीर और डॉन 3 के निर्माताओं का इस कंट्रोवर्सी पर अभी तक कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है.

