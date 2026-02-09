रणवीर सिंह के इनकार से फरहान अख्तर को हुआ 40 करोड़ का नुकसान? घाटे में एक्सेल एंटरटेनमेंट कंपनी

सुपरस्टार रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के प्रोडक्शन हाउस 'एक्सेल एंटरटेनमेंट' के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. खबर है कि मचअवेटेड फिल्म 'डॉन 3' से रणवीर सिंह के बाहर होने के बाद अब दोनों पक्षों के बीच कड़वाहट पैदा हो गई है.

यह पूरा मामला सिर्फ फिल्म छोड़ने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब ₹40 करोड़ के भारी-भरकम फाइनेंशनल विवाद में बदल चुका है. Variety India की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस खींचतान ने अब एक गंभीर मोड़ ले लिया है.

रणवीर और फरहान के बीच बड़ा विवाद?

इंडस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि विवाद की असली जड़ वह फाइनेंशनल नुकसान है. जिसका दावा एक्सेल एंटरटेनमेंट कर रहा है. प्रोडक्शन हाउस का मानना है कि रणवीर सिंह के अचानक प्रोजेक्ट से हटने की वजह से उन्हें करोड़ों का घाटा हुआ है. इसमें फिल्म के डेवलपमेंट, शेड्यूलिंग और प्लानिंग में लगा पैसा शामिल है.

हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वैरायटी इंडिया के पास मौजूद एक लेटर के मुताबिक, प्रोडक्शन हाउस ने अपने कई विभागों को फिलहाल बंद कर दिया है और अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स (HODs) को कहीं और काम ढूंढने तक की सलाह दे दी है.

रणवीर सिंह करेंगे भरपाई?

इस पूरे विवाद में दोनों पक्षों की अपनी-अपनी दलीलें हैं. जहां एक तरफ एक्सेल एंटरटेनमेंट चाहता है कि रणवीर इस नुकसान का मुआवजा भरें, वहीं रणवीर सिंह अपनी बात पर अड़े हुए हैं. सूत्र बताते हैं कि रणवीर का कहना है कि उन्होंने फिल्म इसलिए छोड़ी क्योंकि वह इसकी स्क्रिप्ट से संतुष्ट नहीं थे. उन्होंने कई बदलाव सुझाए थे, लेकिन फाइनल ड्राफ्ट उन्हें पसंद नहीं आया. दूसरी ओर प्रोडक्शन हाउस का दावा कुछ और ही है. उनका कहना है कि उन्होंने प्री-प्रोडक्शन का काम तभी शुरू किया था जब रणवीर ने अपनी तरफ से हरी झंडी दे दी थी.

मीटिंग में भी नहीं निकला नतीजा

Variety India के सूत्रों को ये भी पता चला कि विवाद को सुलझाने के लिए पिछले शुक्रवार को रणवीर सिंह और एक्सेल के बीच करीब दो घंटे तक लंबी बैठक चली. हालांकि, इस मीटिंग का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला. अंदरूनी सूत्रों की मानें तो यह मुलाकात काफी तनावपूर्ण रही, जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे पर जिम्मेदारी थोपते नजर आए.

वहीं अब जब मामला बढ़ता जा रहा है, तो 'प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया' (PGI) ने इसमें मध्यस्थता करने का फैसला लिया है. गिल्ड कोशिश कर रहा है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि विवाद कोर्ट-कचहरी तक न पहुंचे.

