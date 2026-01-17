scorecardresearch
 
'मर्दानी' बनकर लौट रहीं रानी मुखर्जी, फिल्म को मिला सर्टिफिकेट, इतना है रनटाइम

रानी मुखर्जी कुछ दिनों बाद अपनी सक्सेसफुल फ्रैंचायजी 'मर्दानी' के तीसरे पार्ट में नजर आएंगी. इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल चुका है और फिल्म के रनटाइम का भी खुलासा हुआ है.

रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' (Photo: Instagram @yrf)
बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी जब भी बड़े पर्दे पर आती हैं, तब वो अपनी एक्टिंग से लोगों को हैरान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती. उनकी आखिरी फिल्म 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' ऑडियंस को बेहद पसंद आई थी. जिसका नतीजा बाद में ये हुआ कि उन्हें अपने करियर का पहला एक्टिंग नेशनल अवॉर्ड मिला. 

तीसरी बार 'मर्दानी' बनकर लौट रहीं रानी मुखर्जी  

रानी मुखर्जी ने फिल्मों में कई अलग तरह के रोल किए. लेकिन उनमें से सबसे आइकॉनिक फिल्म 'मर्दानी' में निभाया किरदार इंस्पेक्टर शिवानी शिवाजी रॉय का था. रानी की ये मूवी फ्रैंचायजी बॉक्स ऑफिस पर हिट ही साबित हुई. लोगों ने एक्ट्रेस को इस रोल में काफी प्यार दिया. अब रानी एक बार फिर 'मर्दानी 3' से अपने आइकॉनिक किरदार को बड़े पर्दे पर लेकर आ रही हैं. 

'ओह माय गॉड 3' में रानी मुखर्जी की एंट्री, देखें मूवी मसाला

कुछ दिनों पहले 'मर्दानी 3' का दमदार ट्रेलर भी सामने आया था, जिसने लोगों को शॉक में डाल दिया. ट्रेलर ने लोगों के दिमाग पर इस तरह असर डाला कि इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर अभी तक हो रही है. फिल्म की रिलीज डेट नजदीक है. ऐसे में सेंसर बोर्ड से इसे सर्टिफिकेट मिल गया है. 

'मर्दानी 3' को मिला कौनसा सर्टिफिकेट? क्या है रनटाइम?

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट अनुसार, मर्दानी 3 को U/A 16+ सर्टिफिकेट दिया गया है. सूत्रों ने फिल्म के रनटाइम का भी खुलासा किया है. रानी की ये फिल्म 2 घंटा 10 मिनट लंबी होने वाली है. 'मर्दानी 3' इस फ्रैंचायजी की सबसे लंबी फिल्म होने वाली है. 'मर्दानी', जो साल 2014 में आई थी, वो करीब 1 घंटे 53 मिनट लंबी फिल्म थी. वहीं साल 2019 में आई 'मर्दानी 2' सिर्फ 1 घंटे 43 मिनट की थी. 

'मर्दानी 3' में जिस हिसाब का कंटेंट दिखाया गया, उससे माना जा रहा था कि इसे A सर्टिफिकेट मिलेगा. क्योंकि फिल्म के पहले पार्ट को A सर्टिफिकेट दिया गया था. लेकिन अब इसे 16 साल से ज्यादा उम्र के लोग थिएटर्स में आराम से देख सकेंगे. इस बार 'मर्दानी 3' की कहानी ह्यूमन ट्रैफेकिंग से भी एक लेवल ऊपर होने वाली है. रानी के किरदार शिवानी शिवाजी रॉय के सामने खूंखार 'अम्मा' का चैलेंज होने वाला है, जो थिएटर से ही माहौल बना चुका है. फिल्म 'मर्दानी 3' थिएटर्स में 30 जनवरी को रिलीज होगी. 

