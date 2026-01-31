'फीमेल फैंटसी आजकल बहुत नॉर्मल', बोलीं रानी मुखर्जी, बताया आज क्यों हिट होती उनकी फिल्म 'अइय्या'?

बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की फिल्मोग्राफी कई एक्ट्रेसेज के मुकाबले काफी अनोखी है. उनकी लगभग हर फिल्म पिछली वाली से अलग होती है. रानी ने अपने करियर में कई ऐसे किरदार निभाए हैं, जो ऑडियंस के दिल-दिमाग में छपे. एक्ट्रेस ने इसी दौरान एक ऐसी फिल्म भी की थी, जो उनकी फिल्मोग्राफी में सबसे हटके थी.

रानी को पसंद अपनी कौनसी फिल्म?

साल 2012 में रानी मुखर्जी फिल्म 'अइय्या' में नजर आई थी, जिसमें मलयालम स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन भी थे. ये फिल्म में उनका किरदार काफी अनोखा था, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखाया था. लोगों को फिल्म में दिखाया चुटकीला ह्यूमर और फीमेल फैंटसी वाली बात उतनी पसंद नहीं आई. हालांकि फिल्म के गाने खूब चले.

हाल ही में रानी ने अपनी इस फिल्म पर खुलकर बात की है. जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कौनसी फिल्म शूट करने में सबसे ज्यादा मजा आया? तो एक्ट्रेस ने 'अइय्या' फिल्म का जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'मुझे अइय्या बहुत पसंद है. इस फिल्म की शूटिंग में मुझे सबसे ज्यादा मजा आया. मैं पुणे में शूटिंग कर रही थी और वहां मराठी सिनेमा के कुछ सबसे कमाल के एक्टर्स से मिली. मुझे वो सब बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो लोग बहुत जबरदस्त टैलेंटेड इंसान हैं. कहानी इतनी अजीब और मस्त थी. सोचिए किसी को उस इंसान से प्यार हो जाए जो खुशबूदार हो.'

क्यों रानी के मुताबिक जेन-जी को पसंद आती 'अइय्या' फिल्म?

रानी ने आगे फिल्म के बारे में कहा, 'ये फिल्म अपने समय से बहुत आगे थी. मुझे लगता है ये अगर आज रिलीज होती, तो जेन-जी इसे बहुत बड़ी हिट बना देते. क्योंकि ये पहली बार था जब हमने दिखाया कि औरत भी फैंटसी कर सकती हैं और ऐसा करना बिल्कुल ठीक है. जेन-जी के लिए तो आज ये बहुत नॉर्मल बात है. लेकिन उस समय ऐसा नहीं था. फिल्म ने ये बात कही कि फैंटसी करना ठीक है और अपनी अट्रैक्शन को जाहिर करना भी ठीक है. हिंदी सिनेमा में उस वक्त ये बिल्कुल नई बात थी.'

बात करें रानी मुखर्जी के प्रोजेक्ट्स की, तो एक्ट्रेस इन दिनों 'मर्दानी 3' को लेकर चर्चाओं में बनी हुई हैं. ये फिल्म 30 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज हुई. इसके अलावा एक्ट्रेस शाहरुख खान की 'किंग' में भी नजर आने वाली हैं, जो 24 दिसंबर 2026 को आएगी.

---- समाप्त ----