विक्की की 'गोविंदा नाम मेरा' में रणबीर को देख चौंके फैन्स, बोले- 'ये तो पूरी फिल्म खा गया'

रणबीर कपूर ने 'ब्रह्मास्त्र' जैसी बड़ी हिट देकर माहौल लूट लिया है. उनकी फिल्म इस साल बॉलीवुड की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म है. लेकिन शायद पिछले कुछ सालों से बड़ी स्क्रीन से गायब चल रहे रणबीर को देखने से जनता का मन नहीं भर रहा. विक्की कौशल और कियारा अडवाणी की फिल्म 'गोविंदा' नाम मेरा शुक्रवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई है. एक मजेदार कॉमेडी की तलाश में लोगों ने 'गोविंदा नाम मेरा' देखनी शुरू की, उन्हें एक जोरदार सरप्राइज मिला है.

'गोविंदा नाम मेरा' में रणबीर कपूर

फिल्म में रणबीर कपूर एक खास कैमियो में नजर आ रहे हैं. अपने इस छोटे से कैमियो में रणबीर न सिर्फ विक्की और कियारा के साथ सीन में हैं, बल्कि डांस भी करते दिख रहे हैं. फिल्म में विक्की और कियारा कोरियोग्राफी में नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. दोनों रणबीर के आगे ये माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि जिस गाने पर उन्होंने अभी डांस किया है, उसकी कोरियोग्राफी उन दोनों ने ही की है. लेकिन तभी वहां मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य आ जाते हैं और दोनों की पोल खुल जाती है.

रणबीर के कैमियो से खुश हुई जनता

रणबीर को 'गोविंदा नाम मेरा' में देखकर फैन्स क्रेजी हुए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं ट्वीट कर रहे हैं. रणबीर के इस कैमियो की फोटोज और वीडियो शेयर करते हुए फैन्स उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं.

