रिलीज को तैयार देश की पहली लेस्बियन फिल्म, Dangerous: Khatra में बोल्ड सीन्स की भरमार

भारत में पहली बार लेस्बियन लव स्टोरी पर बनी राम गोपाल वर्मा की मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म डेंजरस: खतरा आखिरकार 8 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार हैं.

रामगोपाल वर्मा की फिल्म रिलीज को तैयार

अपने बोल्ड सब्जेक्ट और महिला समलैंगिक प्रेम कहानी को लेकर फिल्म सेंसर बोर्ड से पास होने के इंतजार में थी. आखिरकार मूवी को ’ A’ सर्टिफिकेट के साथ सेंसर बोर्ड ने पास किया. राम गोपाल वर्मा ने ट्विटर के जरिए फिल्म की पोस्टर पर रिलीज डेट साझा कर खुशी जताई है. लंबे समय से उन्हें इस क्राइम ड्रामा के रिलीज होने का इंतजार था.

GREAT NEWS ! DANGEROUS: KHATRA has passed through CENSOR ..It’s India’s 1st LESBIAN background film ever since the honourable Supreme Court repealed section 377 ..Will be confirming release date soon …Watch Trailer https://t.co/jsnyRRUlIl pic.twitter.com/kODCqkD4UD