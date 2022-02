Russia Ukraine war: यूक्रेन में बरस रहे रूसी बम, जान की बाजी लगाकर डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा ये एक्टर

रूसी हमले के बाद जहां लोग अपनी जान बचाने की होड़ में लगे हुए हैं. वे जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ किसी सेफ जगह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में क्या हो, जब आपको पता चले कि जाने माने अ‍मेरिकन एक्टर शॉन पेन यूक्रेन में हैं. वे वहां अपनी डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहे हैं.

जंग के बीच यूक्रेन में शूटिंग कर रहा ये एक्टर

अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में शॉन पेन रूस के आक्रमण के बारे में बताएंगे. गुरुवार को राष्ट्रपति कार्यालय ने एक फेसबुक पोस्ट में बताया कि शॉन पेन प्रेस ब्रीफिंग में शामिल हुए. वे डिप्टी पीएम इरीना वीरेशचुक (Iryna Vereshchuk) से मिले. उन्होंने पत्रकारों और सैन्य कर्मियों से रूसी आक्रमण के बारे में बात की. शॉन पेन ने वो साहस दिखाया जिसकी दूसरो में खासतौर पर वेस्टर्न राजनेताओं में कमी है.

Volodymyr Zelenskyy Profile: यूक्रेन के राष्ट्रपति पर पूरी दुनिया की नजर, राजनीति से पहले इन फिल्मों में किया काम, देखें तस्वीरें



शॉन पेन बीते नवंबर में भी अपने प्रोजेक्ट को लेकर यूक्रेन में थे. जिसे वाइस स्टूडियोज द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है. उस समय की तस्वीरें बताती हैं कि शॉन पेन ने Donetsk के पास यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्स के फ्रंटलाइंस को विजिट किया था.

Russia-Ukraine war: यूक्रेन में फंसने से बचीं Urvashi Rautela, जंग के ऐलान से पहले छोड़ा था देश!



ऑस्कर विनर शॉन पेन सालों से कई अंतरराष्ट्रीय मानवीय और एंटी वॉर प्रयासों में शामिल ररहे हैं. 2010 में हैती में आए भूकंप के बाद शॉन ने एक नॉन प्रॉफिट डिजास्टर रिलीज ऑर्गनाइजेशन की स्थापना की थी. इसके बारे में Citizen Penn डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है. शीन अमेरिकन एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रीनराइटर और प्रोड्यूसर हैं. वे दो एकेडमी अवॉर्ड विजेता है. जो उन्हें मिस्ट्री ड्रामा Mystic River और बायोपिक मिल्क के लिए मिले थे.

यूक्रेन के प्रति सेलेब्स ने जताई सहानुभूति

यूक्रेन के सपोर्ट में कई सेलेब्स आए हैं. देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने वहां के माहौल को डरावना बताया है. वो इस बात पर हैरानी जताती हैं कि आखिर कैसे इस नतीजे पर पहुंचे. प्रियंका ही नहीं सोनू सूद, स्वरा भास्कर, ऋचा चड्डा, जावेद अख्तर ने भी इस जंग पर रिएक्ट किया है.

There are 18000 Indian students and many families who are struck in Ukraine, I am sure Government must be trying their best to get them back. I urge Indian Embassy to find an alternate route for their evacuation. Praying for their safety. #IndiansInUkraine