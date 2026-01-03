'कभी स्टार जैसा महसूस नहीं...', मुकेश छाबड़ा से बोला धुरंधर का ये एक्टर, निकले आंसू

जब से लगभग एक महीने पहले धुरंधर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, तब से अक्षय खन्ना से लेकर रणवीर सिंह तक सभी को उनके किरदारों के लिए खूब तारीफें मिल रही हैं. इसी बीच फिल्म में दिग्गज एक्टर राकेश बेदी को भी राजनेता जमील जमाली का किरदार निभाने के लिए तारीफ मिली है. फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने बताया है कि फिल्म के रिएक्शन के बाद एक्टर की आंखों में आंसू आ गए थे.

दरअसल इंडिया टुडे से बातचीत में मुकेश छाबड़ा ने बताया कि वह हाल ही में राकेश बेदी से अपने ऑफिस में मिले थे. जहां 71 साल के एक्टर ने धुरंधर में अपने रोल पर अपना रिएक्शन शेयर किया.

इस दौरान कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा से राकेश बेदी ने कहा, 'मैं 49 सालों से काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने कभी खुद को स्टार जैसा महसूस नहीं किया, जैसा अब कर रहा हूं. इस दौरान राकेश बेदी की आंखों में आंसू थे.'

बता दें कि राकेश बेदी ने फिल्म में पॉलिटिशयन जमाली का किरदार निभाया है. जो कराची में रहमान डकैत को संरक्षण देता है, जिसका किरदार अक्षय खन्ना ने निभाया है. लेकिन रणवीर सिंह, जो रहमान के गैंग में घुसपैठ करने वाला एक भारतीय जासूस है, उसे राजनीतिक और निजी फायदे के लिए अपने चेले के खिलाफ कर देता है. एक्टर की दमदार परफॉर्मेंस के लिए उनकी तारीफ हुई है.

धुरंधर की कास्टिंग पर मुकेश छाबड़ा

धुरंधर की कास्टिंग को काफी तारीफ मिली है. अपने तरीके के बारे में बात करते हुए मुकेश छाबड़ा ने कहा, 'मुझे लोगों को सरप्राइज देना पसंद है, वह अपनी कास्टिंग फिलॉसफी के बारे में कहते हैं. वह आगे बताते हैं, 'मैं सोचता रहता हूं. मैं उन्हें कैसे चौंकाऊं? मैं इन किरदारों को कैसे ट्विस्ट दूं?'

फिल्म धुरंधर के बारे में

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर में आर माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त भी अहम रोल में हैं. धुरंधर एक ब्लॉकबस्टर हिट रही है, जिसने दुनिया भर में ₹1167 करोड़ कमाए हैं, और यह अब तक की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है. धुरंधर पार्ट 2, जो कहानी को खत्म करेगा, मार्च 2026 में रिलीज होगी. उम्मीद है कि राकेश बेदी सीक्वल में भी अपना किरदार निभाएंगे.

