'क्या भगवान राम ने रावण को बिना...', फिल्म 'धुरंधर' में हुए खून-खराबे पर बोले राकेश बेदी

फिल्म 'धुरंधर' में दिखाई गई हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पर राय काफी मिली-जुली है. इस बीच फिल्म के एक्टर राकेश बेदी ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है.

फिल्म में हिंसा पर बोले राकेश बेदी (Photo: Instagram @therakeshbedi)
रणवीर सिंह और आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है, और इस साल की सबसे बड़ी कमर्शियल सफल फिल्मों में से एक बनकर उभरी है. हालांकि, तारीफों के बीच, दर्शकों के एक खास वर्ग ने फिल्म में हिंसा और खून-खराबे के लिए इसकी आलोचना भी की. अब, एक्टर राकेश बेदी ने फिल्म का बचाव किया है.

हिंदुस्तान टाइम्स के साथ हाल ही में हुई बातचीत में राकेश बेदी ने जवाब दिया, 'क्या राम ने रावण को बिना किसी हिंसा के मार दिया था? अब एक विलेन है जो बहुत खतरनाक है, और लोग उससे डरे हुए हैं, तो जाहिर है, दोनों तरफ से हिंसा होगी, है ना? आप कहानी बता नहीं रहे हैं, आप उसे दिखा रहे हैं. अगर आप इसे असली घटनाओं पर आधारित कर रहे हैं, तो इसे एक दिन में खत्म नहीं किया जा सकता.'

हिंसा का एक मकसद होता है- राकेश बेदी
एक्टर ने आगे कहा, 'वो क्या सीटी मारने से मर जाएगा? यह समझना चाहिए कि फिल्म में हिंसा का एक मकसद होता है. यहां तक ​​कि ल्यारी में विलेन जिस तरह से अपने दुश्मनों को मारते हैं, वह भी डरावना है. अगर आप किसी आदमी को ऐसे ही मार रहे हैं, तो आपको रणवीर की क्या जरूरत है? मुझसे ही मरवा देते, मैं ही कर देता.'

राकेश ने रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के साथ काम करने के बारे में भी बात की. उन्होंने बताया, 'मैं इस फिल्म से पहले रणवीर से कभी नहीं मिला था, लेकिन मैंने उनका काम देखा है. वह मेरे शो और फिल्में देखकर बड़े हुए हैं और मेरे साथ काम करने के लिए बहुत उत्साहित थे. हमारे सीन आपसी समझ और सम्मान से भरे हुए थे, न सिर्फ एक्टर के तौर पर, बल्कि इंसान के तौर पर भी. जहां तक ​​अक्षय की बात है, हमने थिएटर और बहुत सी दूसरी चीजों पर बात की. सारा सभी से प्रभावित थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा आत्मविश्वास है.'

500 करोड़ रुपये पार धुरंधर की कमाई
इस बीच, धुरंधर अपने परफॉर्मेंस और स्क्रीन टाइम से धूम मचा रही है. आदित्य धर द्वारा निर्देशित और लिखी गई धुरंधर में अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी सहित कई दमदार कलाकार हैं.

इस दो- पार्ट वाली स्पाई थ्रिलर का बजट कथित तौर पर 275 करोड़ रुपये है और यह 214 मिनट (3 घंटे 34 मिनट) लंबी है, जो इसे अब तक की सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक बनाती है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है. महज 15 दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है.

