'राजपाल यादव की मदद करें, वो लाए चेहरे पर हंसी', FWICE की अपील, बताया किस गलती ने पहुंचाया जेल

एक्टर राजपाल यादव मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं. वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर कर चुके हैं. उनपर 10 साल पुराने चेक बाउंस मामले में 9 करोड़ की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज है. लंबे समय से चले आ रहे इस मामले में उन्हें अब से इंडस्ट्री से सपोर्ट मिलता दिख रहा है. वहीं अब फिल्म संस्था फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने भी सभी कलाकारों से उन्हें मदद करने की गुहार लगाई है.
FWICE ने चिट्ठी लिख की अपील
एक्टर सोनू सूद और गुरमीत चौधरी के पब्लिकली मदद की अपील करने के बाद, अब FWICE ने भी इंडस्ट्री से राजपाल यादव के साथ खड़े होने की अपील की है. बुधवार को रिलीज की एक चिट्ठी में संस्था ने कहा कि ये दान की अपील नहीं है, बल्कि एक साथी सदस्य के लिए एकजुटता दिखाने की अपील है.
ऑर्गनाइजेशन के अध्यक्ष बीएन तिवारी ने इंडिया टुडे से कहा कि फेडरेशन राजपाल यादव के समर्थन में खड़ा है. उन्होंने माना कि ये कर्ज कुछ गलत क्रिएटिव फैसलों की वजह से राजपाल यादव के साथ ऐसा हो हुआ. उन्होंने इंडस्ट्री के लोगों और अन्य संगठनों से आगे आकर एक उनकी मदद करने की अपील की. उनका कहना है कि- वो इस सजा का हकदार नहीं है.
FWICE के पत्र में फिल्म और टीवी जगत से भावुक अपील की गई कि वो इस कठिन व्यक्तिगत और आर्थिक संकट के समय राजपाल यादव का साथ दें. पत्र में लिखा- श्री राजपाल यादव सिर्फ एक मशहूर अभिनेता नहीं हैं, जिन्होंने लाखों लोगों को हंसी और खुशी दी है, बल्कि वो हमारे उद्योग के एक समर्पित सदस्य भी हैं, जिन्होंने कई दशकों तक ईमानदारी से काम करते हुए भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.
पत्र में ये भी कहा गया कि- पिछले पेशेवर कामों से जुड़ी दुर्भाग्यपूर्ण आर्थिक परिस्थितियों के कारण, श्री राजपाल यादव इस समय भारी कर्ज और जेल जैसी गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं. ये स्थिति उनके चरित्र या ईमानदारी को नहीं दर्शाती, बल्कि हालात उनके नियंत्रण से बाहर हो गए थे.
राजपाल किस गलती से पहुंचे जेल?
FWICE ने कहा कि- ये समय है जब इंडस्ट्री को अपनी एकता, दया और जिम्मेदारी दिखानी चाहिए. आर्थिक संकट किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो कितना भी सफल या प्रसिद्ध क्यों न हो. हमारी असली पहचान ये है कि हम अपने साथियों के साथ मुश्किल समय में कैसे खड़े होते हैं. जो सदस्य या शुभचिंतक आर्थिक मदद देना चाहते हैं, वो सीधे राजपाल यादव को दे सकते हैं या फेडरेशन के माध्यम से मदद कर सकते हैं. फेडरेशन पूरी पारदर्शिता का भरोसा देता है, और जो भी धन मिलेगा उसे सही तरीके से इकट्ठा कर उनकी देनदारी चुकाने में मदद के लिए सौंप दिया जाएगा. ये दान की अपील नहीं, बल्कि एकजुटता की पुकार है. छोटी से छोटी मदद भी मिलकर बड़ा बदलाव ला सकती है.
एडवाइजर और प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने भी इंडिया टुडे से कहा कि ये कदम इंडस्ट्री के एक साथी कलाकार की मदद के लिए उठाया गया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि और लोग भी आगे आएंगे. उन्होंने बताया- मैंने हाल ही में राजपाल से बात की थी. उन्होंने कहा कि उन्हें ‘ना’ कहना मुश्किल लगता है, जिसकी वजह से वो इस स्थिति में पहुंचे. मेरे पॉडकास्ट में उन्होंने बताया था कि वो ब्रॉडवे प्रोडक्शन बनाने के लिए आगे आए थे, फिल्म बनाने का उनका इरादा नहीं था. लेकिन एक गलत फैसला दूसरे फैसले की वजह बना, और क्योंकि वो उस प्रोजेक्ट का चेहरा थे, सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर आ गई.
इससे पहले, म्यूजिक प्रोड्यूसर राव इंदरजीत सिंह यादव, जो GemTunes Music के मालिक हैं, ने एक्टर को 1.11 करोड़ रुपये देने की घोषणा की. वहीं, नेता तेज प्रताप यादव ने भी 11 लाख रुपये की मदद देने की बात कही.