जब राजपाल यादव को मिली थी जान से मारने की धमकी, पाकिस्तान से आया था मैसेज

ये पहली बार नहीं है जब राजपाल यादव का सामना मुश्किल से हुआ हो. एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी मिली थी. पिछले साल जनवरी के महीने में पड़ोस मुल्क से जान से मारने की धमकी मिली थी. उन्होंने इसकी पुष्टि अपने आधिकारिक बयान में की थी.

राजपाल यादव को मिली थी धमकी (Photo: Aajtak)
राजपाल यादव इन दिनों इंडस्ट्री का हॉट टॉपिक बने हुए हैं. बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कॉमिक एक्टर्स में से एक राजपाल यादव इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में हैं. मंगलवार, 10 फरवरी को एक्टर ने अपने 2010 के चेक बाउंस केस में सरेंडर कर दिया था. उनके ऊपर 9 करोड़ रुपये का कर्ज है, जिसे चुकाने के लिए राजपाल के पास पैसे नहीं हैं. यही कहते हुए उन्होंने खुद को कानून के हवाले कर दिया था.

ये पहली बार नहीं है जब राजपाल यादव का सामना मुश्किल से हुआ हो. एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी मिली थी. ये बात बहुत पुरानी भी नहीं हैं, बल्कि जनवरी 2025 की है. जी हां, पिछले साल जनवरी के महीने में पड़ोस मुल्क से जान से मारने की धमकी मिली थी. उन्होंने इसकी पुष्टि अपने आधिकारिक बयान में की थी. साथ ही बताया था कि उन्होंने साइबर सेल से इसकी शिकायत की है.

राजपाल को मिली धमकी

जनवरी 2025 में राजपाल यादव ने एक ऑडियो बयान जारी किया था. इसमें जान से मारने की धमकी का जिक्र करते हुए एक्टर ने कहा था कि वो इस मामले पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं. उनका कहना था कि मामला साइबर सेल के पास है, ऐसे में उनका इसके बारे में कुछ भी बोलने का मतलब नहीं बनता. राजपाल के मुताबिक, 'इस मामले के बारे में जब मैं कुछ नहीं जानता हूं तो मेरा इसपर बोलने का कोई काम नहीं है.'

उन्होंने आगे कहा था, 'मैं एक एक्टर हूं और अपने काम से हर उम्र के लोगों, बच्चे या बूढ़े, सभी को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा हूं. मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोलना चाहता. इस मामले में जो भी बोला जाना है, मैं मानता हूं कि एजेंसियां उसकी जानकारी मुहैया कराने के लिए काबिल हैं. मैंने वो डिटेल्स शेयर कर दी हैं, जो मैं जानता था.'

खबरों के मुताबिक, राजपाल यादव की पत्नी ने मुंबई के अंबोली पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 351(3) के तहत अनजान लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. राजपाल यादव को जान से मारने की धमकी 14 दिसंबर 2024 को एक ई-मेल के जरिए मिली थी. राजपाल के अलावा कॉमेडियन कपिल शर्मा, सुगंधा मिश्रा और कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को भी धमकियां मिली थीं.

क्यों जेल गए राजपाल यादव?

राजपाल यादव के तिहाड़ जेल जाने की बात करें तो उन्होंने साल 2010 के आसपास अपनी फिल्म 'अता पता लापता' से बतौर डायरेक्टर डेब्यू करने के लिए लगभग 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. ये पिक्चर फ्लॉप हो गई और राजपाल अपना कर्ज चुकाने में असफल रहे. वक्त के साथ उनपर केस हो गया और उनके कर्ज की रकम भी बढ़कर 9 करोड़ हो गई. 10 फरवरी को एक्टर ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं और सरेंडर कर दिया. तब से अभी तक अजय देवगन, सलमान खान, सोनू सूद, वरुण धवन, गुरु रंधावा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी समेत कई सितारे कॉमेडियन की मदद के लिए सामने आ चुके हैं.

