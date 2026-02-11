scorecardresearch
 
तिहाड़ जेल में राजपाल, घर में क्यों चल रही जश्न की तैयारी, मैनेजर ने बताया

एक तरफ राजपाल यादव जेल में बंद हैं, तो दूसरी तरफ उनके घर मेें शहनाई बजने वाली है. एक्टर की भतीजी शादी के बंधन में बंधने जा रही है. परिवार चाहता है कि एक्टर घर की खुशियों का हिस्सा बनें. पर क्या ये मुमकिन हो पाएगा?

राजपाल के घर में किसकी शादी? (Photo: Instagram @rajpalofficial)
राजपाल के घर में किसकी शादी? (Photo: Instagram @rajpalofficial)

फिल्मों में अपनी कॉमिक टाइमिंग से लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाले एक्टर राजपाल यादव इस समय बुरे दौर से गुजर रहे हैं. राजपाल जेल में बंद हैं. 10 साल पुराने चेक बाउंस केस ने उनकी मुश्किलों को बढ़ा दिया है. उनपर करोड़ों का कर्ज है, जिसे समय पर ना लौटाने की वजह से उन्हें तिहाड़ में सरेंडर करना पड़ा. हर कोई बस यही चाहता है कि राजपाल यादव जल्द से जल्द बाहर आ जाएं. 

राजपाल के घर में होने वाला है जश्न

राजपाल यादव और उनके पूरे परिवार के लिए ये वक्त काफी मुश्किल है. एक तरफ एक्टर जेल में बंद हैं, तो दूसरी तरफ उनके घर में शादी का फंक्शन शुरू होने वाला है. राजपाल की भतीजी शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. परिवार भी यही चाहता है कि एक्टर घर की शुखियों में शामिल हों.

वेडिंग फंक्शन के बारे में राजपाल यादव के मैनेजर गोल्डी ने जानकारी दी है. इंडिया टुडे/ आज तक संग खास बातचीत में एक्टर के मैनेजर ने कहा- शादी की प्लानिंग करीब दो-तीन महीने पहले हो गई थी और हम नहीं चाहते कि मौजूदा हालातों का इस पर कोई बुरा असर पड़े. शादी में सिर्फ एक हफ्ता बचा है. ऐसे में परिवार फंक्शन को कैंसिल या पोस्टपोन नहीं करना चाहता.  

'मुश्किल हालातों के बीच परिवार के लिए लाइट फील करने का भी ये एक तरीका है. हमें उम्मीद है कि राजपाल जी जल्द ही घर वापस आ जाएंगे. परिवार भी यही प्रार्थना कर रहा है कि वो शादी के जश्न में शामिल हो सकें.' बता दें कि राजपाल यादव की भतीजी की शादी की तारीख 19 फरवरी बताई जा रही है.

राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आया बॉलीवुड 

मैनेजर ने आगे बताया- इस समय पूरी इंडस्ट्री उनकी मदद के लिए आगे आ रही है. सोनू सूद ने पब्लिकली सामने आकर उनकी मदद करने की बात कही है. सलमान खान और अजय देवगन जैसे सितारों ने भी मदद करने की पहल की है. यहां तक कि डेविड धवन ने भी मुझसे कहा है कि वरुण, राजपाल की मदद करेंगे. मैं केवल कुछ ही लोगों के नाम लेकर पूरी इंडस्ट्री के योगदान को छोटा नहीं करना चाहता. 

'FWICE ने भी आज एक लेटर जारी करके सभी से आगे आने का आग्रह किया है. सच कहूं तो बहुत से लोग मदद के लिए तैयार हैं. हमें उम्मीद है कि हम इस स्थिति से बाहर निकल जाएंगे. राजपाल जी एक बहुत मजबूत इंसान हैं और उन्होंने इन मुश्किल हालातों में गजब का साहस दिखाया है.'

मैनेजर ने ये भी बताया है कि कल (12 फरवरी को) उनकी जमानत पर सुनवाई होगी. परिवार को पूरी उम्मीद है कि वो जेल से बाहर आ जाएंगे. 

