जेल जाएंगे राजपाल यादव, 2 महीने पहले ही जान गए थे प्रेमानंद महाराज? कहा था- दुख से लड़ो, हारो मत

फिल्म इंडस्ट्री के स्टार कॉमेडियन राजपाल यादव कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं. सालों पुराने चेक बाउंस केस में राजपाल को जेल हुई है. 9 करोड़ की राशि न दे पाने के कारण एक्टर को मजबूरी में सरेंडर करना पड़ा था. मुश्किल की इस घड़ी में फिल्म इंडस्ट्री एकजुट होकर उन्हें सपोर्ट कर रही है. इस बीच राजपाल का इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, करीबन 2 महीने पहले उन्होंने वृंदावन की यात्रा की थी. वहां वे प्रेमानंद महाराज से मिले थे.

ये वीडियो देखने के बाद लोगों का अनुमान है कि प्रेमानंद महाराज को राजपाल पर आने वाली विपदा का आभास हो गया था. तभी वो एक्टर को मजबूती के साथ हर चुनौती का सामना करने की सलाह देते दिखे थे. महाराज जी से मुलाकात के दौरान एक्टर भावुक भी हुए थे. जानते हैं दोनों के बीच क्या वार्तालाप हुई थी.

राजपाल को प्रेमानंद महाराज की सलाह

महाराज जी ने सबसे पहले राजपाल का हालचाल पूछा था. एक्टर ने अपनी कॉमेडी का नमूना प्रेमानंद को भी दिखाया. राजपाल की कॉमेडी पर उन्हें खिलखिलाकर हंसते देखा गया. राजपाल को सलाह देते हुए महाराज ने कहा था- जीवन में सबसे जरूरी है कि हमारा चित्त भगवान से जुड़ा रहे. क्योंकि जीवन में दुख, विपत्तियां आती हैं. कभी-कभी अपनों से बिछड़ना होता है. ऐसी परिस्थिति आती है कि जीना मुश्किल हो जाता है. आर्थिक समस्या, जीवन में व्यवहार की कई दिक्कतें आती हैं. हमारी उन समस्याओं के समय हमें केवल भगवान संभाल सकता है.

देखें वीडियो...





''इंसान तो खाते पीते आपसे हाथ मिलाएगा, लेकिन कल आप किसी समस्या में फंस जाओगे तो साइड में हो जाएगा. वो सोचेगा कहीं हमसे बात ना कर ले, कहीं हमें कुछ कह ना दे. समस्याओं में केवल भगवान साथ देते हैं. इसलिए भगवान को याद करो. नाम जप करो. हर विपत्ति, हर दुख से लड़ना सीखो, हारना नहीं.''

''हर समस्या में मजबूत रहना, कभी टूटना नहीं. नाम जप करते रहना. भगवान बहुत बल, सहयोग देते हैं. हम भगवान को भूल गए हैं, इसलिए आज हम पछता रहे हैं.'' राजपाल महाराज दी की इन बातों को गौर से सुन रहे थे. इस दौरान वो इमोशनल भी होते नजर आए. लेकिन अपने इमोशंस को वो छिपाते दिखे. राजपाल ने महाराज जी से कहा कि अगली बार को वो अपनी पत्नी को भी उनके दर्शन के लिए लेकर आएंगे.

ये वीडियो देख लोगों का कहना है प्रेमानंद जी को मालूम था राजपाल मुसीबत में फंसने वाले हैं. इसलिए उन्होंने हिम्मत रखने की सलाह एक्टर की दी. कुछ यूजर्स ने राजपाल के मजबूती से खड़े रहने के पीछे नाम जप करना और भगवान पर उनका विश्वास बताया.

